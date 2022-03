Déjà fragilisé par la crise économique apparue au grand jour en 2019 et alors que le taux d’inflation a atteint 283% pour l’année 2021 seulement et 500% depuis 2019, les premières conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine commencent à paraitre pour le Liban avec la hausse importante des prix des carburants comme annoncée ce matin via la nouvelle grille tarifaire.

Le pays des cèdres, contrairement aux autres pays qui peuvent avoir le luxe de soutenir leur économie est déjà engoncé dans la spirale de la dette publique qui dépasse désormais les 210%, alors que le budget 2022 semble plutôt trop optimiste et irréalisable aux vues des fondamentaux actuels.

Ainsi, les réserves monétaires nettes de la BdL atteindraient moins de 8 milliards de dollars et non 12 milliards de dollars comme prétendent les responsables de la banque centrale. En cause, l’accélération des demande de la part des importateurs de nourriture, de médicaments, de carburant et de blé, qui préemptent une augmentation importante des prix suite au conflit entre l’Ukraine et la Russie, une guerre qui pourrait se prolonger.

40 ressortissants libanais en majorité des étudiants ont réussi hier à être rapatriés depuis la Roumanie. Un nouveau contingent de libanais d’Ukraine devait arriver dès demain en provenance de Pologne.

Le vote de l’assemblée générale de l’ONU condamnant la Russie pour son intervention en Ukraine

Côté politique, le Liban a voté en faveur de la résolution présentée devant l’Assemblée Générale de l’ONU condamnant l’intervention russe en Ukraine. Il rejoint ainsi les 141 pays qui ont voté en faveur de celle-ci. Ont voté contre, la Biélorussie, l’Érythrée, la République Démocratique de Corée, la Russie évidemment et la Syrie.

Par ailleurs, pour la première fois, les autorités russes ont annoncé un bilan humain de l’offensive qu’ils mènent contre l’Ukraine, reconnaissant la mort de 498 militaires. 1 597 militaires ont également été blessés, a déclaré le porte-parole militaire russe Igor Konashenkov lors d’une conférence de presse diffusée à la télévision publique russe. Selon Moscou, “les pertes de l’armée et des nationalistes ukrainiens se sont élevées à “2870 morts et environ 3 700 blessés”.

Côté ukrainien, on annonce que 2 000 civils au moins seraient décédés dont une observatrice de l’OSCE tuée dans un bombardement russe de la ville de Kharkiv, sans donner de nouveau bilan côté militaire. Cependant, on estime que plus de 7 000 militaires russes ont été tués. Un million de personnes aurait été déplacé par le conflit.