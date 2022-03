Le président Saad Rafic Hariri réitère sa pleine confiance et son plein engagement envers ce qui est publié par le Tribunal spécial pour le Liban, qui enquête sur l’assassinat du Premier ministre martyr Rafic Hariri, ses compagnons et le délits connexes.



La décision de la Chambre d’appel d’annuler le verdict d’acquittement et de condamnation des accusés, Hassan Habib Merhi et Hussein Hassan Oneissi, oblige l’État libanais, avec toutes ses autorités et ses forces militaires et de sécurité, à oeuvrer pour arrêter les condamnés et les remettre au Tribunal spécial pour le Liban afin d’appliquer les peines prescrites.



L Premier ministre Hariri appelle à l’arrestation du condamné pour le même crime, Salim Ayyash et tient le Hezbollah pour responsable de la dissimulation du crime, de la protection des criminels qui lui sont affiliés et de l’évasion de la règle de la justice internationale.



L’histoire ne sera pas clémente envers toutes les personnes impliquées et les comploteurs qui ont perpétré l’assassinat, et elle restera à l’affût de chaque parti ou direction qui ne parvient pas à appliquer la justice et à venger les tueurs criminels.