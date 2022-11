Depuis les premiers jours de l’agression à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine, Moscou crée les conditions d’une famine artificielle dans les pays d’Afrique et d’Asie et l’utilise comme un outil de la lutte contre les pays occidentaux afin de les forcer à renoncer de leur soutien à Kyiv. La famine est la cause constante non seulement des décès massifs dans le monde entier, mais aussi de la crise migratoire mondiale.

Le neuvième mois de la guerre russo-ukrainienne est déjà en cours et la Russie a décidé de se retirer de l’accord céréalier qui avait été été signé avec l’ONU et la Turquie. Puisque Poutine ne peut pas remporter une victoire sur le champ de bataille en Ukraine, il a décidé de revenir au levier de l’influence “céréalier” et de faire des produits agricoles ukrainiens un outil de chantage de la communauté internationale.

Vladimir Poutine a déclaré que Kyiv utilisait le corridor céréalier pour attaquer des navires à Sébastopol, de sorte que la Fédération de Russie se retire de l’accord qui permet l’exportation de céréales des ports ukrainiens vers divers pays du monde.

Cependant, l’utilisation répétée du “problème de la faim” n’a pas joué en faveur de Moscou. Avec des déclarations sur le retrait de l’accord sur les céréales, la Russie s’est lancée dans un zugzwang. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a ostensiblement ignoré les menaces du Kremlin et déclaré la possibilité de préserver le corridor céréalier même sans la Russie.

En outre, le retrait de la Russie de l’accord sur les céréales conduirait à de nouvelles restrictions à l’exportation de produits agricoles et d’engrais russes vers les marchés mondiaux. L’exclusion de ces groupes de marchandises des listes de sanctions était l’une des clauses de l’accord.

Par conséquent, la Russie n’a eu d’autre choix que de revenir à l’accord sur les céréales de la mer Noire le 2 novembre sous le prétendu prétexte que la partie ukrainienne aurait fourni des garanties écrites que le corridor céréalier ne serait pas utilisé pour mener des hostilités contre la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie.

Ainsi, le retour de Moscou à l’accord céréalier indique que la Russie n’est plus la puissance maritime dominante en mer Noire. Il est physiquement incapable d’organiser un blocus du corridor maritime “céréalier”. La Fédération de Russie est forcée de reconnaître le rôle dominant de la Turquie dans la mer Noire.

Malgré cela, le Kremlin continuera à chercher des raisons d’utiliser l’outil “grain” comme une arme contre le monde civilisé. La Russie a été contrainte de revenir à l’accord sur les céréales : le chantage de Moscou a échoué

Ivan Khory