Le Premier ministre Najib Mikati a publié un mémorandum déclarant “deuil officiel pour le défunt de la nation arabe et du monde islamique et ami du Liban, feu Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, décédé ce vendredi 13 mai 2022.

Ce deuil officiel devrait durer 3 jours à compter du 15 mais. Le premier ministre appelle toutes les administrations, institutions officielles et municipalités doivent modifier les programmes réguliers des stations de radio et de télévision à cette occasion.

Par ailleurs, le président de la République, le général Michel Aoun, a présenté ses condoléances au prince héritier d’Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le chef de l’état a décrit le défunt comme “un des pionniers les plus éminents de la renaissance et de la modernité, qui a suivi les traces de son père, le fondateur de l’État, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan , inspiré par sa sagesse et sa vision d’avenir qui garantit le bien-être du pays, son développement et son élévation au rang des pays développés”