Lebanon deplores 577 cases this Friday, a number which therefore continues to increase and which should materialize in an increase in the number of deaths within 2 to 3 weeks. The majority of these new cases could be linked to the famous Delta variant, hospital sources estimate.

For the moment, only one death is to be deplored while the number of hospitalizations is also revised upwards.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 500 504 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte premier cas au Liban.



577 cas ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 546 cas. 31 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 543 590 cas locaux et de 6 414 cas en provenance de l’étranger.



1 décès a été donc annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 883 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs augmente avec le chiffre de 3.2 %.

139 personnes sont hospitalisées et 64 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 15 personnes placées sous respirateur. Combien de personnes ont été vaccinées? 15 842 personnes ont été vaccinées une première fois et 28 485 personnes ont reçu une deuxième dose. Au total, 1 138 948 personnes ont reçu une première dose et 684 350 personnes ont reçu les 2 doses.

