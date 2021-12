The pandemic seems to mark a resumption in Lebanon with a final report showing 1892 contaminations diagnosed in the last 24 hours. 10 deaths are also to be deplored, indicates the Ministry of Health while some sources indicate that containment could be necessary during the end of the year holidays due to the upsurge in the number of cases.

