Après des études en économie et sciences politiques effectuées à Beyrouth, Paris et Bologne, Camille Ammoun travaille pendant dix ans à Dubaï sur les questions de durabilité et de résilience urbaine.

En parallèle, il écrit son premier roman Ougarit (Éditions Inculte, 2019) qui, aux intrigues politique et policière, mêle une réflexion urbaine sur la ville de Dubaï et, à travers elle, sur la ville du XXIe siècle. Ougarit a reçu le Prix Écrire la Ville en 2020 et le Prix France/Liban de l’Association des Écrivains de Langue Française (ADELF) en 2019.

De retour au Liban en 2018, il s’engage contre la corruption et pour une réforme démocratique des institutions.

Dans la foulée du mouvement de protestation d’octobre 2019, il écrit son deuxième livre, Octobre Liban (Éditions Inculte, 2020).

Ce récit débute le 17 octobre 2019 avec la révolution libanaise et se termine le 4 août 2020 dans la désolation de l’explosion du port de Beyrouth. Octobre Liban est une déambulation dans une rue beyrouthine qui sert de support à une description de la corruption du système politique libanais.