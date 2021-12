The Al Diyar newspaper indicates that a shortage of flour is affecting bakeries in southern Lebanon and the caza of Nabatiyeh. Local representatives question the delays taken by the Banque du Liban to open the credits necessary for the unloading of ships, some accusing the Ministry of the Economy of wanting to completely lift the subsidies granted so far to this sector of activity. as was the case with fuels.

