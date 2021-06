The Israeli forces attempted this afternoon to remove 5 Hezbollah flags from the Shebaa farms in southern Lebanon, said a dispatch from the National News Agency.

This operation, however supported by 3 Merkava-type tanks or 20 soldiers, however failed, notes the ANI which does not specify whether these flags are in Lebanese territory or the reasons for this failure.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : العربية