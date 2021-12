The Bank of Lebanon indicates that the exchange rate on its Sayrafa electronic platform reached 23,000 LL / USD for a volume of 5.3 million dollars, its historic low and while the exchange rate of the pound on the black market also deteriorated on Tuesday, December 14, reaching the symbolic threshold of 29,000 LL / USD.

