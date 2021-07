The Ministry of the Economy has published the new price list for the price of the bread package.

Thus, in bakeries, the large format package of 950 grams will cost 4,000 LL maximum, that of 380 grams 2,500 LL maximum.

In stores, the 950 package will cost 4,250 LL and the 380 gram package will cost 2,750 LL.

