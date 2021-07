Tiro, capital del sur del Líbano, fue originalmente una isla, que se llenó de sedimentos tras la construcción de un dique por Alejandro Magno para permitir su toma; fue entonces cuando entró en su período helénico y luego romano, del cual solo se puede admirar los vestigios. En cuanto a los restos fenicios, son más raros, aparte de los de la parte sumergida en el mar que no se puede visitar fácilmente y unas pocas hectáreas de muralla que no hemos podido encontrar, pero sin embargo, su historia fenicia merece dejarnos piensa en ello. De hecho, es una de las localidades fenicias más antiguas; algunos creen que la presencia humana data del 2700 a. C. Aparece en las turbulentas crónicas de la Humanidad.

Después de haber sido ocupada sucesivamente por diversos invasores de nuestras costas, egipcios, babilonios, asirios, persas etc …, Tiro conservará una cierta independencia, ferozmente defendida además de cada uno de sus invasores, batiendo dinero y llegando a fundar diferentes colonias, incluida la conocida Cartago a través de una lucha fraticida entre el rey de Tiro Pigmalión y su hermana Elissa y quién llegará tan lejos como para competir y amenazar a Roma durante las llamadas guerras púnicas .

Tiro también dejará una huella duradera en nuestra historia moderna con una presencia bastante notable en el Antiguo Testamento: El Rey de Tiro. Hiram primero haber encargado a sus artesanos la construcción del llamado templo de Salomón en Jerusalén, o el más controvertido Jesabel pero también los Evangelios con una de las jornadas de Jesucristo, y las Epístolas, con San Pablo que encontrará allí una de las primeras Iglesias fuera de Tierra Santa y allí se celebrará un concilio incluso en el 355 d. C.

La presencia cristiana se mantiene fuerte y marcada en la parte conocida como el casco antiguo con sus calles estrechas y donde también se encuentran hoy las iglesias de la comarca. Comunidad de pescadores principalmente, sus herramientas de trabajo, frágiles embarcaciones de madera, motorizadas desde los años 60, llevan nombres como Marguerite, Josephine, Violette, Éliane …

A descubrir

De hecho, el casco antiguo está enmarcado por los 2 puertos egipcios y sidonios, el único sidonio que queda, que es hoy la principal herramienta de trabajo de esta comunidad, con un extraordinario apego a esta tierra y sus sacrificios. En particular, podemos notar el retrato de uno de los soldados que cayeron en Nahr Bared en 2007, el sargento mártir Robert Elias el-Achi, sobre el frente de un café local, que pertenece a su familia, mientras nosotros, en las otras regiones. enterrar rápidamente sus recuerdos.

A descubrir

El restaurante Al Fanar se encuentra justo en el extremo sur de la ciudad de Tiro, apartado del Faro, en un entorno mágico y al pie de lo que solía ser el puerto egipcio de Tiro. Tiene una playa no de arena sino de pequeñas piedras que permiten a sus clientes acceder a una especie de piscina excavada de forma natural en las rocas. El agua turquesa es agradable, la corriente mediterránea es Sur – Norte, el mar no se carga con los habituales desechos de otras regiones libanesas y las autoridades israelíes, por su parte, limpian sus costas. Una lección para nosotros …

Este albergue, originalmente una casa tradicional libanesa de la familia Salha, se compone de 10 habitaciones que atienden principalmente a una clientela europea, un cambio con respecto a la invasión árabe habitual en otros lugares. El resto de la clientela es local, la de las parejas libanesas que buscan la tranquilidad de una playa arrullada por el sonido de las olas y no la de la música techno como otras en Jbeil … El personal es agradable en el sentido de que no siempre está presente para vigilarlo para extraer dinero, sino por el contrario, ¡su discreción los honra! Nótese la presencia de un gato con cascabel que no dudará en robarle algunas cabezas de pescado acariciando -y sorprendentemente- las puntas de sus pies.

Por tanto, nos dirigimos hacia la necrópolis romana, bordeada por un camino real que incluye un soberbio arco de triunfo que hasta hace poco aparecía en los billetes de 50 LL y el hipódromo romano del que sólo quedan algunos tramos. Estas ruinas se encuentran cerca de un campamento palestino.

A descubrir

Los pequeños placeres

Tomar un café con los pescadores en el puerto, charlar con los últimos artesanos que montan un barco, comer en una terraza frente a un mar turquesa LIMPIO.

Ve a ver la playa de las tortugas, una de las últimas playas del Líbano, las otras ya están hormigonadas.

Algunos enlaces e información adicionales:

Tire ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Podemos encontrar en el sitio de la UNESCO mucha información al respecto.

