L’office des eaux du Nord Liban a appelé la population à rationner son usage de l’eau. Selon le communiqué, le rationnement de l’électricité, les pénuries de fioul et la hausse des prix des carburants réduisent la possibilité de distribuer le précieux liquide.

Compte tenu des conditions difficiles actuelles et de la poursuite du rationnement sévère de l’électricité, de la hausse significative du prix du diesel et de son indisponibilité permanente, nous sommes n’étant plus en mesure de continuer à fournir de l’eau avec la même substance et la même quantité.

Nous appelons donc chacun à Il faut faire preuve de la plus grande prudence et précaution en termes d’économie d’eau, de la préserver et de ne pas la gaspiller. Nous serons contraints, malheureusement, de suivre des programmes de rationnement sévères au cas où la situation se détériorerait.