Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Etienne Tertrais termine son incroyable peacute;riple agrave; monocycle de 4000 km pour la Fondation Raoul Follereau au Liban

Etienne Tertrais est arriveacute; au siegrave;ge de la Fondation Raoul Follereau, situeacute; rue Monot agrave; Beyrouth, mettant fin agrave; son extraordinaire aventure apregrave;s avoir parcouru 4000 km agrave; monocycle depuis Paris jusqu#39;au Liban.

Depuis la mi-Avril, Etienne a peacute;daleacute; avec deacute;termination pour collecter des fonds destineacute;s aux enfants porteurs drsquo;handicaps de l#39;eacute;cole Saint-Franccedil;ois, soutenue par la Fondation Raoul Follereau.

Sous les applaudissements chaleureux des beacute;neacute;voles libanais, des volontaires franccedil;ais et de tous ceux venus le soutenir, Etienne srsquo;est dirigeacute; le lendemain de son arriveacute;e agrave; Lrsquo;Eacute;cole de St. Franccedil;ois agrave; Munjez afin de rencontrer les enfants pour qui il a reacute;aliseacute; cette belle aventure. Les fonds leveacute;s serviront agrave; financer leurs scolariteacute;s, et agrave; ameacute;liorer les moyens eacute;ducatifs offerts par la Fondation pour leur apprentissage dans le domaine de la Cuisine Professionnelle.

La Fondation Raoul Follereau est une institution preacute;sente au Liban depuis plus de 39 ans, et soutient des projets eacute;ducatifs, sanitaires et de geacute;neacute;ration de revenus pour ameacute;liorer la vie des populations les plus vulneacute;rables.

Roger Khairallah, Responsable de la Fondation dans le Moyen-Orient, souligne l#39;importance de l#39;eacute;ducation et de la santeacute;, ainsi que du deacute;veloppement personnel dans leurs actions. Il deacute;clare: quot;Notre rencontre aujourd#39;hui est exclusivement centreacute;e sur Eacute;tienne. Nous l#39;eacute;coutons nous raconter comment il a veacute;cu ces 3 mois et parcouru environ 4000 km, et pourquoi il a entrepris cette aventure pour soutenir notre cause.quot;

Tarek Mikkawi, franchiseacute; de Malak Al Tawouk en France, deacute;clare eacute;galement son soutien indeacute;fectible agrave; Etienne et agrave; la Fondation Raoul Follereau : quot;Je suis venu accueillir Eacute;tienne aujourd#39;hui, car je ne pouvais pas le laisser accomplir seul ces 4000 km agrave; son arriveacute;e. Je suis fier de lui, de son engagement pour cette cause extraordinaire. Par rapport agrave; Malak Al Tawouk et agrave; moi-mecirc;me, nous continuerons agrave; soutenir la Fondation Raoul Follereau et agrave; aider les Libanais, car c#39;est notre devoir.quot;

Eacute;mu et les larmes aux yeux, Etienne Tertrais exprime sa gratitude envers tous ceux qui l#39;ont soutenu et accompagneacute; tout au long de son peacute;riple. Il remercie chaleureusement la Fondation Raoul Follereau quot; pour son soutien constant, ainsi que Tarek Mikkawi et sa femme Magali, qui ont eacute;teacute; les premiers agrave; soutenir ce projetquot;. Il souligne eacute;galement quot;l#39;importance des encouragements reccedil;us de la part du public et de la collecte de fonds, qui m#39;ont donneacute; la force de continuer malgreacute; les difficulteacute;s rencontreacute;es.quot;

Ce peacute;riple extraordinaire d#39;Etienne Tertrais a susciteacute; admiration et eacute;motion, et lagrave; Roger Khairallah intervient: quot;Il est essentiel de comprendre l#39;eacute;motion d#39;Eacute;tienne aujourd#39;hui, il a vraiment parcouru 4000 km en monocycle, tandis que je suis moi-mecirc;me eacute;puiseacute; apregrave;s l#39;avoir accompagneacute; pour une seule journeacute;e en voiture! Son exploit est veacute;ritablement exceptionnel.quot;

Le voyage d#39;Etienne Tertrais a eacute;teacute; marqueacute; par des rencontres, des deacute;fis et des moments d#39;eacute;motion intense. Ce peacute;riple a permis de sensibiliser et de collecter des fonds pour les enfants handicapeacute;s de l#39;eacute;cole Saint-Franccedil;ois agrave; Munjez, Akkar.

