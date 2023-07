Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le Museacute;e de Beit Beyrouth est heureux de preacute;senter l#39;exposition quot;Chronique de trois guerresquot;, mettant en vedette les oelig;uvres de l#39;artiste Ralph Hage. Organiseacute;e par Maie El-Hage, cette exposition propose une exploration de l#39;histoire moderne et contemporaine du Liban, marqueacute;e par des trageacute;dies, des catastrophes et une anxieacute;teacute; persistante face agrave; la violence.

quot; Chronique de trois guerresquot; preacute;sente une collection de peintures numeacute;riques, de photographies et de textes qui illustrent intimement les expeacute;riences personnelles de l#39;artiste et ses reacute;flexions sur le passeacute; tumultueux du Liban. L#39;exposition propose eacute;galement un livre d#39;artiste numeacute;rique, partageacute; librement avec le public, permettant aux visiteurs de mieux comprendre la vision artistique de Hage.

Au coelig;ur de l#39;exposition, la deacute;claration de l#39;artiste : quot;Le point de deacute;part de cette exposition est constitueacute; d#39;images de ma maison deacute;molie, prises le lendemain de l#39;explosion du 4 aoucirc;t agrave; Beyrouth. Transformeacute;es en une carte mentale personnelle, ces images relient les objets photographieacute;s pour reconstruire les eacute;veacute;nements menant agrave; cette catastrophe.quot; Le travail de Hage aborde les souvenirs de sa grand-megrave;re concernant la famine geacute;nocidaire au Liban pendant la Premiegrave;re Guerre mondiale, ses propres expeacute;riences pendant la guerre civile libanaise, ainsi que la violence reacute;currente et la menace constante de violence dans le Liban contemporain.

quot;Les cicatrices de l#39;explosion du 4 aoucirc;t 2020 ne sont pas encore gueacute;ries, et peut-ecirc;tre ne le seront-elles jamaisquot;, estime la conservatrice Maie El-Hage. quot;Mais en souvenir, nous rendons hommage agrave; ceux que nous avons perdus et au tissu de la ville deacute;truite. En regardant agrave; travers les yeux de l#39;artiste, nous voyons des preuves de la ruine, mais nous sommes eacute;galement teacute;moins de la volonteacute; de l#39;artiste de reacute;sister ; non pas en effaccedil;ant, mais en reconnaissant, en documentant activement et en creacute;ant.quot;

L#39;exposition se tiendra au troisiegrave;me eacute;tage du Museacute;e de Beit Beyrouth, agrave; partir du jeudi 10 aoucirc;t 2023, avec un vernissage de 17h agrave; 21h. Ralph Hage, l#39;artiste lui-mecirc;me, ainsi que la conservatrice Maie El-Hage, seront preacute;sents pour l#39;occasion. L#39;exposition se prolongera jusqu#39;au 30 aoucirc;t 2023 et sera ouverte tous les jours de 12h agrave; 18h, excepteacute; le lundi.

En parallegrave;le de l#39;exposition, une confeacute;rence de l#39;artiste sera organiseacute;e au cours du mois d#39;aoucirc;t, les dates seront prochainement annonceacute;es. Restez informeacute; des derniegrave;res actualiteacute;s en suivant Ralph Hage (@hage_ralph) et Maie El-Hage (@maie.art) sur Instagram. Nous espeacute;rons vous y accueillir nombreux pour cette exploration artistique captivante.

Ralph Hage a preacute;senteacute; ses oelig;uvres agrave; New York, Montreacute;al, le Liban et le Portugal, avec des expositions notables au Museacute;e d#39;art moderne de Carthagegrave;ne, agrave; la Galerie d#39;art Agial et agrave; la Galerie 392Rmeil393 agrave; Beyrouth. L#39;oelig;uvre de Hage fait partie de la collection de la Galerie Nationale des Beaux-Arts du Canada agrave; Ottawa. Lrsquo;artiste est titulaire d#39;un doctorat en seacute;miologie de l#39;Universiteacute; du Queacute;bec agrave; Montreacute;al. Il est professeur titulaire agrave; lrsquo;Universiteacute; Libanaise, Faculteacute; des Beaux-Arts et de lrsquo;Architecture. Pour plus d#39;informations sur l#39;art de Ralph Hage, veuillez visiter son site Web agrave; l#39;adresse https://ralphhage.godaddysites.com/

Maie El-Hage est architecte et historienne de l#39;art. Titulaire d#39;une maicirc;trise en histoire et theacute;orie de l#39;art de l#39;Universiteacute; d#39;Essex au Royaume-Uni et d#39;un baccalaureacute;at en architecture de l#39;Universiteacute; ameacute;ricaine de Beyrouth, El-Hage a organiseacute; de nombreuses expositions d#39;art au Liban et agrave; Dubaiuml;. Pour en savoir plus sur Maie El-Hage, veuillez visiter son site Web agrave; https://arthistorianmaie.com/

