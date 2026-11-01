Fakhreddine II : l'émir druze accueilli par les Médicis à Florence 🏛️
En 1613, chassé par les Ottomans, le fondateur du Liban moderne trouve refuge à la cour de Toscane — avant de revenir régner sur son pays.
Fakhreddine II : l’émir druze accueilli par les Médicis à Florence 🏛️
Fakhreddine II : l’émir druze accueilli par les Médicis à Florence 🏛️ En 1613, chassé par les Ottomans, le fondateur du Liban moderne trouve refuge à la cour de Toscane — avant de revenir régner…
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