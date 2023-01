Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Energie Walid Fayad a présenté mardi, lors d’une conférence de presse, une initiative qui porte sur une solution globale du dossier de l’électricité, partant du principe que l’augmentation du tarif de l’électricité doit être associée à une augmentation de l’alimentation en courant électrique.

«Il s’agit de la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour l’énergie dans le respect des lois en vigueur loin de toute politique de provocation ou d’exclusion», a-t-il expliqué, rappelant par ailleurs que le plan d’urgence pour l’énergie a été déjà approuvé par le Conseil des ministres.

« L’acheminement du fuel n’a pas besoin d’une réunion du Conseil des ministres. Il suffit d’un décret ambulant qui sera signé par le Premier ministre sortant et les autres ministres concernés pour l’obtention d’avances du Trésor », a-t-il dit . Selon M.Fayad, le ministère de l’Energie a besoin d’une avance du Trésor de 62 millions de dollars pour décharger les deux navires transportant du gasoil et d’une autre avance de 45 millions de dollars pour décharger les deux navires transportant du mazout, en plus des frais d’entretien pour les usines et les services de distribution estimés à 54 millions de dollars.

En réponse à une question, le ministre sortant de l’Energie a souligné que la collecte des factures de consommation d’énergie seront transférés dans un premier temps au compte de la Banque du Liban ensuite les revenus financeront les achats futurs de fuel