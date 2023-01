Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Énergie et des Eaux, Walid Fayyad, a reçu le ministre qatari de l’Énergie en compagnie du président exécutif de Qatar Energy, du président exécutif de la société Total Energy et du directeur exécutif de la compagnie italienne ENI.

A la fin de la réunion, le ministre Fayyad et ses visiteurs ont signé une maquette symbolique des deux blocs maritimes 4 et 9, avant la signature de l’accord officiel sur l’adhésion de Qatar au consortium sur l’exploration du pétrole et du gaz, aux côtés de Total et d’Eni.

La signature de l’accord aura lieu dans le Grand-Sérail, sous le parrainage du Premier ministre, Najib Mikati, et sera suivie d’une conférence de presse conjointe, puis d’un déjeuner de travail en l’honneur des visiteurs.

===============D.CH.