Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (Reuters) -nbsp;La police a proceacute;deacute; agrave; 994 interpellations en France lors d#39;une quatriegrave;me nuit de violences apregrave;s la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tueacute; agrave; Nanterre par un tir de policier lors d#39;un controcirc;le routier, a annonceacute; le ministegrave;re de l#39;Inteacute;rieur samedi matin, selon plusieurs meacute;dias.

La nuit preacute;ceacute;dente s#39;eacute;tait soldeacute;e par 875 interpellations.

Le ministegrave;re avait demandeacute; aux preacute;fets l#39;arrecirc;t des bus et tramways agrave; partir de 21h00 dans tout le pays et deacute;ployeacute; vendredi soir 45.000 gendarmes et policiers sur le terrain, soit 5.000 de plus que la veille.nbsp;

nbsp;

========N.A.nbsp;