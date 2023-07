Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le deacute;puteacute; Nehmat Frem, preacute;sident du Conseil exeacute;cutif du laquo;nbsp;Projet pour une Patrie de lrsquo;Hommenbsp;raquo; (Mashrouh Watan al Insan) a appeleacute; les responsables agrave; prendre laquo;nbsp;la grande deacute;cision drsquo;eacute;lire un chef de lrsquo;Etat dans les meilleurs deacute;lais avant qursquo;il ne soit trop tard si nous tenons au Libannbsp;raquo; nbsp;nbsp;

laquo;nbsp;Dans moins de trois mois, nous nous dirigeons vers un effondrement complet et une grande explosion qui megrave;ne au chaos. On ne saura quand et comment on en sortiranbsp;raquo;, a-t-il dit, se reacute;feacute;rant agrave; la guerre civile au Liban qui avait eacute;clateacute; en 1975 et qui a dureacute; longtemps.

M.Frem a tenu ses propos lors drsquo;une ceacute;reacute;monie qui marquait le deuxiegrave;me anniversaire de la creacute;ation de laquo;Mashrouh Watan al Insannbsp;raquo;