Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; La Coordonnatrice speacute;ciale des Nations Unies pour le Liban, Joanna Frontska, et le Secreacute;taire geacute;neacute;ral adjoint aux opeacute;rations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, ont informeacute; le Conseil de seacute;curiteacute; du rapport du Secreacute;taire geacute;neacute;ral des Nations Unies, Antoacute;nio Guterres, sur la mise en oelig;uvre de la reacute;solution 1701 (2006). Le rapport couvre la peacute;riode du 21 feacute;vrier au 20 juin 2023.

Le bureau de presse de Mme Frontska, a souligneacute;, dans un communiqueacute;, que le deacute;bat au Conseil de seacute;curiteacute; a porteacute; sur les reacute;centes tensions enregistreacute;es le long de la ligne bleue entre le Liban et Israeuml;l et sur la neacute;cessiteacute; pour les deux parties de preacute;venir et d#39;eacute;viter toute action susceptible de conduire agrave; une escalade rapide.

Mme Frontska a reacute;affirmeacute; quot;les appels du Secreacute;taire geacute;neacute;ral agrave; lrsquo;adresse de toutes les parties pour qu#39;elles mettent pleinement en oelig;uvre la reacute;solution 1701, mettent fin aux violations et respectent la cessation des hostiliteacute;s

Elle a souligneacute; quot;l#39;importance cruciale de la reacute;solution 1701 pour la seacute;curiteacute; et la stabiliteacute; du Liban, d#39;Israeuml;l et de la reacute;gion, et l#39;importance d#39;aller de l#39;avant dans la mise en oelig;uvre des engagements restants des deux partiesquot;, et a deacute;clareacute; : quot;Nous devons nous rapprocher de la reacute;solution 1701, et non nous en eacute;loignerquot;.

Elle a noteacute; que laquo;la pleine mise en oelig;uvre de la reacute;solution 1701 reste notre raison d#39;ecirc;tre fondamentaleraquo;