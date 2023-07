FSI : Deux personnes arrêtées dans l’affaire de la maltraitance d’enfants à la garderie

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Les Forces de seacute;curiteacute; inteacute;rieure (FSI) ont annonceacute; mardi sur leur compte Twitter, que deux femmes ont eacute;teacute; arrecirc;teacute;es la nuit derniegrave;re apregrave;s qu#39;une videacute;o a circuleacute;, montrant une employeacute;e d#39;une garderie frappant un enfant en bas acirc;ge et qui a susciteacute; la colegrave;re dans tout le pays. Selon les FSI, les enquecirc;tes sont toujours en cours dans l#39;affaire.

nbsp;

Publicité

nbsp;

====N.A.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.