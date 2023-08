Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Un groupe d#39;une douzaine de militaires et de policiers gabonais a annonceacute; mercredi, dans un communiqueacute; lu sur la chaicirc;ne de teacute;leacute;vision Gabon 24 abriteacute;e au sein de la preacute;sidence, l#39;annulation des eacute;lections, la dissolution de quot;toutes les institutions de la Reacute;publiquequot; et la quot;fin du reacute;gimequot;.

Apregrave;s avoir constateacute; quot;une gouvernance irresponsable, impreacute;visible qui se traduit par une deacute;gradation continue de la coheacute;sion sociale risquant de conduire le pays au chaos (…) nous avons deacute;cideacute; de deacute;fendre la paix en mettant fin au reacute;gime en placequot;, a deacute;clareacute; un de ces militaires disant s#39;exprimer au nom d#39;un quot;Comiteacute; de transition et de restauration des institutionsquot;. quot;A cet effet, les eacute;lections geacute;neacute;rales du 26 aoucirc;t 2023 ainsi que les reacute;sultats tronqueacute;s sont annuleacute;squot;, a-t-il ajouteacute;.

quot;Toutes les institutions de la reacute;publique sont dissoutes, le gouvernement, le Seacute;nat, l#39;Assembleacute;e nationale, la Cour constitutionnelle. Nous appelons la population au calme et agrave; la seacute;reacute;niteacute; et nous reacute;affirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon agrave; l#39;eacute;gard de la communauteacute; internationalequot;, a-t-il poursuivi, annonccedil;ant aussi la fermeture des frontiegrave;res du pays quot;jusqu#39;agrave; nouvel ordrequot;. Parmi ces militaires figuraient des membres de la garde reacute;publicaine (GR), la garde preacute;torienne de la preacute;sidence reconnaissables agrave; leurs beacute;rets verts, ainsi que des soldats de l#39;armeacute;e reacute;guliegrave;re et des policiers. La deacute;claration a ensuite eacute;galement eacute;teacute; diffuseacute;e sur la teacute;leacute;vision publique Gabon 1egrave;re.

Pendant cette deacute;claration, des journalistes de l#39;AFP ont entendu des tirs d#39;armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville. L#39;annonce de ce coup de force est intervenue peu apregrave;s la publication des reacute;sultats officiels de l#39;eacute;lection preacute;sidentielle de samedi, qui a vu le preacute;sident sortant Ali Bongo Odimba, au pouvoir depuis 14 ans, deacute;crocher un troisiegrave;me mandat avec 64,27% des suffrages. Selon ces reacute;sultats proclameacute;s par le preacute;sident du Centre gabonais des eacute;lections (CGE), Michel Steacute;phane Bonda, agrave; l#39;antenne de la teacute;leacute;vision d#39;Etat Gabon 1egrave;re, le principal rival de M. Bongo, Albert Ondo Ossa, n#39;a recueilli que 30,77% des voix.

Albert Ondo Ossa avait deacute;nonceacute; des quot;fraudes orchestreacute;es par le camp Bongoquot; deux heures avant la clocirc;ture du scrutin samedi, et revendiquait alors deacute;jagrave; la victoire. Son camp a exhorteacute; lundi M. Bongo agrave; quot;organiser, sans effusion de sang, la passation du pouvoirquot; sur la base d#39;un comptage effectueacute; selon lui par ses propres scrutateurs, et sans produire de document agrave; l#39;appui. Les reacute;sultats officiels ont eacute;teacute; eacute;greneacute;s en plein milieu de la nuit, agrave; 03H30 (02H30 GMT), sur la teacute;leacute;vision d#39;Etat sans qu#39;aucune annonce de l#39;eacute;veacute;nement n#39;ait eacute;teacute; faite preacute;alablement. En plein couvre-feu donc, et alors que l#39;internet est coupeacute; dans tout le pays, deux mesures deacute;creacute;teacute;es par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote, afin de parer selon lui agrave; la diffusion quot;de fausses nouvellesquot; et agrave; d#39;eacute;ventuelles quot;violencesquot;.

