Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef des Forces libanaises (FL), Samir Geagea, a annoncé que son bloc parlementaire ne participera pas à la séance législative prévue mardi et que son parti présentera un recours en invalidation devant le Conseil constitutionnel si la prorogation des mandats des conseils municipaux et des mokhtars est votée.

Dans une conférence de presse donnée lundi, à l’issue de la réunion du bloc de la République forte, M. Geagea a affirmé que “ce qui se passe depuis près de deux mois concernant les élections municipales est regrettable et n’a pour but que d’ajourner les élections”.

Concernant l’organisation du scrutin, M. Geagea a souligné que ” le ministre de l’Intérieur, a affirmé être prêt administrativement et logistiquement, et que le seul élément manquant était le financement”. Pour le chef FL, les frais des élections municipales s’assurent facilement: “L’argent des Droits de tirage spéciaux (DTS) existe, contrairement à ce qu’ils prétendent”.

Et M. Geagea de poursuivre: “Nous appelons les autres blocs parlementaires et les indépendants à s’abstenir de participer à la séance législative de demain. Le Parlement est actuellement un collège électoral et non législatif et la séance sera donc anticonstitutionnelle. La prorogation du mandat des conseils municipaux va également à l’encontre de la Constitution.