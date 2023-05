Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du parti des Forces Libanaises (FL), Samir Geagea, a rencontreacute; agrave; Meerab le coordonnateur reacute;sident des Nations unies au Liban, Imran Riza, avec lequel il a discuteacute; des deacute;veloppements sur les scegrave;nes libanaise et reacute;gionale.

nbsp;

Au terme de la reacute;union, le chef des FL a souligneacute; que le Liban quot;a beaucoup endureacute; pour secourir et abriter les deacute;placeacute;s syriens mais la situation aujourd#39;hui n#39;est plus toleacute;rable, et nous devons travailler ensemble rapidement, pour passer de lrsquo;organisation de lrsquo;asile agrave; lrsquo;organisation de leur retour raquo;.

nbsp;

Il a souligneacute; que laquo; le Liban est un pays de transit, non un pays d#39;asile, selon un accord signeacute; avec le Haut-commissariat des Nations unies pour les reacute;fugieacute;s en 2003 raquo;,

nbsp;

M. Geagea a exhorteacute; la communauteacute; internationale agrave; quot;s#39;appuyer sur les deacute;veloppements reacute;gionaux reacute;cents pour sortir le Liban de cette crise qui s#39;aggrave, eacute;tant donneacute; que la question a deacute;passeacute; le concept eacute;conomique ou humanitaire ou la fourniture d#39;aide et s#39;est transformeacute;e en un problegrave;me existentiel souverain, et sa solution est devenue la premiegrave;re prioriteacute;, pour preacute;venir son exacerbation et preacute;server la stabiliteacute; du pays d#39;une part, et de la reacute;gion d#39;autre partnbsp;raquo;.

nbsp;

nbsp;

========N.A.