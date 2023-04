Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du parti des “Forces libanaises” (FL), Samir Geagea, a évoqué avec le député Ghassan Skaf les derniers développements de la course présidentielle et l’importance d’y parvenir au plus vite.

Au terme de la réunion, le député Skaf a déclaré: “J’ai proposé au chef des FL d’unir l’opposition sur le nom d’un candidat et d’accélérer la fin de la vacance présidentielle après les fêtes ».

Quant à sa position sur les élections municipales, il a annoncé qu’il était « contre le report de cette échéance afin de garantir à nouveau la bonne marche des institutions constitutionnelles ».

