Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du parti des Forces libanaises, Samir Geagea, a indiqué que le président de la Chambre, le camp de la Moumanaa et certains députés préparent la tenue d’une séance législative ayant pour but de torpiller les élections municipales et des maires, et de prolonger les conseils actuels.

Geagea a ajouté que le blocage de cette échéance est une nouvelle frappe assenée à tous les Libanais.

Il a affirmé que les FL poursuivront leurs efforts pour assurer la tenue des élections municipales en raison de leur importance et pour empêcher la tenue d’une séance législative anticonstitutionnelle à l’ombre de la vacance présidentielle.

=============D.CH.