ANI – Le chef du parti des quot;Forces libanaisesquot; (FL), Samir Geagea, a estimeacute; lors d#39;une confeacute;rence de presse que quot;le seul responsable de la situation tragique est l#39;alliance satanique entre l#39;axe de la Moumenaa et le Courant patriotique libre (CPL)quot;.

Par ailleurs, il a estimeacute; que quot;la banque centrale est une meacute;taphore pour un conseiller du gouvernement et non son fonds agrave; deacute;penserquot;, notant que quot;le gouvernement au Liban agit sur la base d#39;un esprit clienteacute;liste qui est plus que des revenus et tend la main agrave; la banque centrale pour combler le deacute;ficit raquo;, soulignant que laquo; precirc;ter la banque centrale agrave; l#39;Etat viole la loi et l#39;affaire ne passera pas raquo;.

quot;L#39;Etat a suffisamment de ressources pour seacute;curiser les sommes qu#39;il essaie de collecter aupregrave;s de la Banque du Liban, c#39;est-agrave;-dire le reste de l#39;argent des deacute;posantsquot;, a-t-il dit, ajoutant qursquo;un milliard de dollars peuvent y ecirc;tre collecteacute;squot;.

M. Geagea a rappeleacute; que quot;la contrebande a lieu dans le sens inverse de la Syrie au Liban, comme le trafic de carburant, par exemple, et l#39;Etat perd des millions. raquo;

Il a estimeacute; que laquo; les ministegrave;res des Finances successifs sont un deacute;sastre raquo; et que laquo; le nouveau poste de gouverneur de la Banque du Liban a ouvert de nouveaux horizonsnbsp;raquo;.

quot;Nous travaillons avec l#39;opposition pour qu#39;un preacute;sident ne sorte pas de l#39;opposition pour empecirc;cher une nouvelle deacute;teacute;rioration, et nous voulons un preacute;sident qui sortira les Libanais du grand trouquot;.

