Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du parti des “Forces libanaises”, Samir Geagea, a rencontré à Meerab, la coordonnatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Joanna Wronecka, avec laquelle il a discuté des développements libanais et régionaux et de la situation humanitaire en Turquie et en Syrie à la suite du tremblement de terre dévastateur.

M. Geagea a souligné à la responsable onusienne “la nécessité d’organiser des élections municipales et d’obtenir une assistance pour le Liban dans les délais ».

Selon un communiqué du parti, “la réunion s’est attardée sur l’enquête sur le crime de l’explosion du port de Beyrouth et la campagne systématique pour la geler sur le plan local ». M. Geagea a souligné la nécessité de soutenir l’enquête en formant une commission internationale d’enquête qui révèle les faits de ce crime et aide les Libanais à connaître la vérité”.

==============N.A.