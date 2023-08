Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du parti Kataeb, le deacute;puteacute; Sami Gemayel, a deacute;clareacute; agrave; la chaicirc;ne Al- que laquo;nbsp;les derniers affrontements qui ont eacute;clateacute; agrave; l#39;inteacute;rieur du camp de reacute;fugieacute;s palestiniens de Ain-el-Hilwe sont une laquo; conseacute;quence naturelle de la preacute;sence de laquo; milices armeacute;es libanaises et non libanaises sur le sol libanaisnbsp;raquo;.

nbsp;

Selon M. Gemayel, laquo;nbsp;le Hezbollah porte la responsabiliteacute; des reacute;cents eacute;veacute;nements dans le campnbsp;raquo;. quot;Le Hezbollah est responsable pour deux raisons : la premiegrave;re est que (le Hezbollah) empecirc;che l#39;eacute;tablissement de l#39;Etatquot;, a-t-il dit. quot;La secondequot;, a-t-il poursuivi, quot;est que (le Hezbollah) est impliqueacute; dans le conflit entre les factions palestiniennes ; il soutient certaines d#39;entre elles en Palestine et coordonne avec d#39;autres au Libanquot;.

nbsp;

quot;L#39;Etat est absent, et le Hezbollah et le preacute;sident du Parlement prennent des deacute;cisions et neacute;gocient au nom des Libanais, tout comme ce qui s#39;est passeacute; dans le dossier de la deacute;marcation des frontiegrave;resquot;, a-t-il deacute;clareacute;.

nbsp;

nbsp;

nbsp;

========N.A.