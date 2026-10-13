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Ghineh 🌹 Le Sanctuaire Oublié d’Adonis | Kesrouan

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Ghineh 🌹 Le Sanctuaire Oublié d’Adonis | Kesrouan 🏛️ Dans les hauteurs du Kesrouan, le site de Ghineh abrite l’un des sanctuaires les plus oubliés du Liban : celui du culte d’Adonis. 🗡️ Sur la…

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Ghineh 🌹 Le Sanctuaire Oublié d'Adonis | Kesrouan

🏛️ Dans les hauteurs du Kesrouan, le site de Ghineh abrite l'un des sanctuaires les plus oubliés du Liban : celui du culte d'Adonis.

🗡️ Sur la roche, un bas-relief d'époque hellénistique montre une scène de chasse : selon la légende, celle où Adonis fut mortellement blessé par un sanglier.

🌹 Les gouttes de son sang, mêlées aux larmes d'Aphrodite, auraient donné naissance aux anémones qui fleurissent chaque printemps au Liban.

⛪ Non loin de la tombe, un ancien temple romain, le Palais d'Adonis, sera plus tard transformé en église byzantine.

💥 L'édifice fut détruit par le séisme de l'an 550, laissant derrière lui les ruines d'un village antique, entre puits et lieux de vie oubliés.

🎨 Malgré tout, plusieurs mosaïques ont traversé les siècles presque intactes, ornées de figures animales.

👩 Chaque printemps, les Adonies célébraient ici le deuil puis le retour à la vie du dieu, dans des fêtes réservées aux femmes.

📍 Kesrouan, Liban

Voir la video originale sur YouTube

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