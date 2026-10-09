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Gilgamesh 🌙 La Quête d’Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban

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Gilgamesh 🌙 La Quête d’Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban 🌙 Après la chute d’Humbaba, le récit de Gilgamesh bascule vers une quête plus sombre : celle de l’immortalité. ⚡ Enkidu, lui, pressent que les…

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Gilgamesh 🌙 La Quête d'Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban

🌙 Après la chute d'Humbaba, le récit de Gilgamesh bascule vers une quête plus sombre : celle de l'immortalité.

⚡ Enkidu, lui, pressent que les dieux ne laisseront pas ce crime impuni. Le malaise s'installe après la victoire.

🐂 Les dieux envoient alors le Taureau Céleste pour punir les héros de leur outrage envers la forêt sacrée.

💔 Enkidu tombe malade et meurt, laissant Gilgamesh submergé par un chagrin et une peur nouvelle : celle de sa propre mort.

🏔️ Bouleversé, le roi d'Uruk part alors à travers montagnes et déserts, en quête d'un moyen d'échapper au destin des hommes.

🌊 Il rencontre Out-Napishti, seul survivant du grand Déluge, qui lui révèle l'existence d'une plante de jouvence éternelle.

🐍 Mais un serpent la lui dérobe pendant son sommeil : Gilgamesh comprend qu'aucun homme n'échappe à la mort.

📍 Cèdres de Dieu, Bcharré, Liban-Nord

Voir la video originale sur YouTube

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