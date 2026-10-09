Gilgamesh 🌙 La Quête d'Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban
🌙 Après la chute d'Humbaba, le récit de Gilgamesh bascule vers une quête plus sombre : celle de l'immortalité.
⚡ Enkidu, lui, pressent que les dieux ne laisseront pas ce crime impuni. Le malaise s'installe après la victoire.
🐂 Les dieux envoient alors le Taureau Céleste pour punir les héros de leur outrage envers la forêt sacrée.
💔 Enkidu tombe malade et meurt, laissant Gilgamesh submergé par un chagrin et une peur nouvelle : celle de sa propre mort.
🏔️ Bouleversé, le roi d'Uruk part alors à travers montagnes et déserts, en quête d'un moyen d'échapper au destin des hommes.
🌊 Il rencontre Out-Napishti, seul survivant du grand Déluge, qui lui révèle l'existence d'une plante de jouvence éternelle.
🐍 Mais un serpent la lui dérobe pendant son sommeil : Gilgamesh comprend qu'aucun homme n'échappe à la mort.
📍 Cèdres de Dieu, Bcharré, Liban-Nord
Gilgamesh 🌙 La Quête d’Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban
Gilgamesh 🌙 La Quête d’Immortalité | Cèdres de Dieu, Liban 🌙 Après la chute d’Humbaba, le récit de Gilgamesh bascule vers une quête plus sombre : celle de l’immortalité. ⚡ Enkidu, lui, pressent que les…
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