8 octobre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré

· 1 min de lecture · 9 vues

Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré 🌲 Il y a près de 4000 ans, l’épopée de Gilgamesh racontait déjà la légende d’une forêt de cèdres sacrée….

Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré

🌲 Il y a près de 4000 ans, l'épopée de Gilgamesh racontait déjà la légende d'une forêt de cèdres sacrée.

🍃 Cette forêt, réservée aux dieux, est décrite comme un lieu dense, parfumé, où résonnent les oiseaux et les cigales.

👁️ Son gardien, le terrifiant Humbaba, y veillait sur ordre du dieu Enlil, inspirant crainte et respect.

⚔️ Pour ramener un bois digne des dieux, le roi Gilgamesh et son compagnon Enkidu affrontent le géant et le terrassent.

🪓 Ils abattent alors un cèdre immense, dont la cime, selon le texte, touchait presque le ciel.

🗺️ Plusieurs chercheurs situent cette forêt mythique du côté des hautes montagnes du Levant, dont le Liban.

🏔️ Aujourd'hui encore, la Forêt des Cèdres de Dieu, près de la vallée de Qadisha et classée par l'UNESCO, en garde le souvenir.

📍 Bcharré, Liban-Nord

Voir la video originale sur YouTube

· · · · · · · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *