Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré
🌲 Il y a près de 4000 ans, l'épopée de Gilgamesh racontait déjà la légende d'une forêt de cèdres sacrée.
🍃 Cette forêt, réservée aux dieux, est décrite comme un lieu dense, parfumé, où résonnent les oiseaux et les cigales.
👁️ Son gardien, le terrifiant Humbaba, y veillait sur ordre du dieu Enlil, inspirant crainte et respect.
⚔️ Pour ramener un bois digne des dieux, le roi Gilgamesh et son compagnon Enkidu affrontent le géant et le terrassent.
🪓 Ils abattent alors un cèdre immense, dont la cime, selon le texte, touchait presque le ciel.
🗺️ Plusieurs chercheurs situent cette forêt mythique du côté des hautes montagnes du Levant, dont le Liban.
🏔️ Aujourd'hui encore, la Forêt des Cèdres de Dieu, près de la vallée de Qadisha et classée par l'UNESCO, en garde le souvenir.
📍 Bcharré, Liban-Nord
Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré
Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré 🌲 Il y a près de 4000 ans, l’épopée de Gilgamesh racontait déjà la légende d’une forêt de cèdres sacrée….
Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré
Commentaires