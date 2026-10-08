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Gilgamesh et les Cèdres du Liban 🌲 Le Mythe de la Forêt Sacrée | Bcharré



🌲 Il y a près de 4000 ans, l'épopée de Gilgamesh racontait déjà la légende d'une forêt de cèdres sacrée.



🍃 Cette forêt, réservée aux dieux, est décrite comme un lieu dense, parfumé, où résonnent les oiseaux et les cigales.



👁️ Son gardien, le terrifiant Humbaba, y veillait sur ordre du dieu Enlil, inspirant crainte et respect.



⚔️ Pour ramener un bois digne des dieux, le roi Gilgamesh et son compagnon Enkidu affrontent le géant et le terrassent.



🪓 Ils abattent alors un cèdre immense, dont la cime, selon le texte, touchait presque le ciel.



🗺️ Plusieurs chercheurs situent cette forêt mythique du côté des hautes montagnes du Levant, dont le Liban.



🏔️ Aujourd'hui encore, la Forêt des Cèdres de Dieu, près de la vallée de Qadisha et classée par l'UNESCO, en garde le souvenir.



📍 Bcharré, Liban-Nord

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