Le feu, qui a deacute;truit des broussailles, s#39;est rapidement reacute;pandu vers le sud de la reacute;gion d#39;Attique, pregrave;s de Lagonissi, Anavyssos et Saronida.

Un incendie de forecirc;t, attiseacute; par des vents forts, s#39;est deacute;clareacute; lundi 17 juillet agrave; Kouvaras, agrave; 50km agrave; l#39;est d#39;Athegrave;nes, ont annonceacute; les pompiers grecs, alors que les autoriteacute;s ont donneacute; l#39;ordre d#39;eacute;vacuer par preacute;caution plusieurs zones balneacute;aires.

Evacuations par preacute;caution

Sept bombardiers d#39;eau, quatre heacute;licoptegrave;res et 150 pompiers dont une eacute;quipe de 30 pompiers roumains, luttaient contre les deux fronts de ce feu, selon des meacute;dias locaux. Le feu, qui a deacute;truit des broussailles, s#39;est rapidement reacute;pandu vers le sud de la reacute;gion d#39;Attique, pregrave;s des zones balneacute;aires de Lagonissi, Anavyssos et Saronida ougrave; se trouvent de nombreuses maisons secondaires.

La circulation a eacute;teacute; interrompue sur les routes avoisinantes de Kalyvia envahies par une eacute;paisse fumeacute;e. Les autoriteacute;s ont demandeacute; aux habitants de quitter les lieux par preacute;caution tandis qu#39;un monastegrave;re a eacute;teacute; eacute;vacueacute;. Pregrave;s de l#39;isthme de Corinthe, dans une zone forestiegrave;re proche d#39;une ceacute;legrave;bre station balneacute;aire, Loutraki, un incendie eacute;tait eacute;galement en cours, a rapporteacute; l#39;agence de presse grecque ANA.

Vents importants

Des eacute;vacuations par preacute;caution y ont eacute;galement eacute;teacute; ordonneacute;es, selon la mecirc;me source. Selon les pompiers citeacute;s par ANA, des forces terrestres et aeacute;riennes ont deacute;jagrave; eacute;teacute; mobiliseacute;es alors que des vents violents soufflent dans la zone. Comme une partie de l#39;Europe, la Gregrave;ce a eacute;teacute; frappeacute;e ce week-end par sa premiegrave;re canicule de l#39;anneacute;e avec une pointe de 44,2deg;C dans la reacute;gion de Thegrave;bes (centre), selon l#39;Observatoire national d#39;Athegrave;nes.

Agrave; Athegrave;nes, le mercure a grimpeacute; samedi jusqu#39;agrave; 39deg;C et le site embleacute;matique de l#39;Acropole, le plus visiteacute; du pays, est resteacute; fermeacute; pendant les heures les plus chaudes de la journeacute;e, vendredi, samedi et dimanche. Dimanche soir, le thermomegrave;tre a commenceacute; agrave; baisser leacute;gegrave;rement et le ministegrave;re de la Crise climatique a mis en garde contre le laquo;risque accruraquo; d#39;incendies en raison de vents importants, entre 50 et 60 km/h.

Si les tempeacute;ratures doivent baisser de 2deg; agrave; 4deg;C d#39;ici mercredi, une nouvelle vague de chaleur est attendue agrave; partir de jeudi avec des maximales attendues de 43deg;C localement, selon les services meacute;teacute;orologiques nationaux EMY. laquo;Nous nous trouvons au coelig;ur de la peacute;riode de lutte contre les incendies et les conditions attendues seront particuliegrave;rement difficiles favorisant les incendies de forecirc;traquo;, a mis en garde Yannis Artopios.