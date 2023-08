Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI- (AFP) -nbsp;Les incendies continuent de faire rage dans le nord-est de la Gregrave;ce pregrave;s de la ville portuaire d#39;Alexandroupolis pour le troisiegrave;me jour conseacute;cutif, tandis qu#39;un autre incendie s#39;est deacute;clareacute; lundi au nord de l#39;Attique. Les pompiers luttent lundi sur plusieurs fronts dans la reacute;gion et tentent d#39;arrecirc;ter la progression de l#39;incendie vers le parc national de Dadia, qui avait deacute;jagrave; subi des deacute;gacirc;ts importants agrave; cause des incendies de forecirc;t l#39;anneacute;e derniegrave;re. Plus de 200 pompiers, appuyeacute;s par 17 avions bombardiers d#39;eau, de volontaires et de policiers, luttent contre les flammes.

Sept pompiers et un volontaire ont eacute;teacute; hospitaliseacute;s pour des blessures. Une douzaine de communauteacute;s ont eacute;teacute; eacute;vacueacute;es au cours du week-end et les autoriteacute;s de la protection civile ont exhorteacute; les habitants agrave; rester agrave; l#39;inteacute;rieur en raison de la fumeacute;e. La zone a eacute;teacute; deacute;clareacute;e en eacute;tat d#39;urgence. Un autre grand incendie de forecirc;t s#39;est deacute;clareacute; lundi en Beacute;otie, au nord de l#39;Attique. Un avis d#39;eacute;vacuation a eacute;teacute; eacute;mis pour des touristes qui se trouvaient sur une plage voisine. Quelque 46 sapeurs-pompiers assisteacute;s de trois avions interviennent sur place.

Les autoriteacute;s de la protection civile ont mis en garde lundi contre un risque d#39;incendie quot;extrecirc;mequot; dans la reacute;gion de la capitale, Athegrave;nes, et d#39;autres parties du sud de la Gregrave;ce. Les conditions tregrave;s chaudes et segrave;ches, qui augmentent le risque d#39;incendies, persisteront en Gregrave;ce jusqu#39;agrave; vendredi. Le 18 juillet, un incendie attiseacute; par des vents violents avait ravageacute; pregrave;s de 17.770 hectares en dix jours au sud de Rhodes, icirc;le touristique tregrave;s priseacute;e du sud-est de la mer Egeacute;e.

Environ 20.000 personnes, principalement des touristes, ont ducirc; ecirc;tre eacute;vacueacute;es. Fin juillet, le pays a connu sa pire canicule depuis un mois de juillet, avec des tempeacute;ratures deacute;passant les 40deg;C en de nombreux endroits, selon l#39;Observatoire national d#39;Athegrave;nes.

