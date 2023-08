Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Le chef de l#39;armeacute;e soudanaise, le geacute;neacute;ral Abdel Fattah al-Burhane, est arriveacute; mardi en Egypte, son grand allieacute;, pour son premier voyage agrave; l#39;eacute;tranger en quatre mois d#39;une guerre contre les paramilitaires, qui a de nouveau tueacute; des dizaines de civils.

Le preacute;sident Abdel Fattah al-Sissi a accueilli le geacute;neacute;ral Burhane agrave; sa descente d#39;avion agrave; El-Alamein, dans le nord de l#39;Egypte, selon des meacute;dias d#39;Etat eacute;gyptien. Plus tocirc;t, en embarquant dans un avion agrave; Port-Soudan, sur la mer Rouge, flanqueacute; de son chef du renseignement et de son chef de la diplomatie par inteacute;rim, le responsable soudanais eacute;tait apparu pour la premiegrave;re fois en costume civil depuis le deacute;but du conflit agrave; la mi-avril.

Il entend se preacute;senter agrave; l#39;eacute;tranger comme le chef du Conseil de souveraineteacute;, plus haute autoriteacute; du pays depuis le putsch en 2021 qu#39;il avait alors meneacute; avec le geacute;neacute;ral Mohamed Hamdane Daglo, deacute;sormais son grand ennemi.

Familles tueacute;es

Le geacute;neacute;ral Burhane doit s#39;entretenir avec M. Sissi laquo; des derniers deacute;veloppements au Soudan et des relations bilateacute;rales entre les deux pays raquo;, preacute;cise dans un communiqueacute; le Conseil de souveraineteacute;. Depuis le 15 avril, la guerre entre l#39;armeacute;e et les Forces de soutien rapide (FSR) du geacute;neacute;ral Daglo, a fait au moins 5.000 morts, un bilan tregrave;s sous-estimeacute; en raison du chaos geacute;neacute;ral.

Mardi, de nouveau, au moins 39 personnes, en majoriteacute; des femmes et des enfants, ont peacute;ri agrave; Nyala, chef-lieu du Darfour-Sud (ouest), tueacute;es par des roquettes tombeacute;es sur leurs maisons lors de combats entre armeacute;e et paramilitaires, selon un meacute;decin et des teacute;moins agrave; l#39;AFP. laquo; Cinq familles entiegrave;res ont eacute;teacute; tueacute;es en une journeacute;e et d#39;autres ont perdu trois ou quatre de leurs membres raquo;, rapporte de son cocirc;teacute; le militant des droits humains Gouja Ahmed, originaire de Nyala.

Des images mises en ligne sur les reacute;seaux sociaux, que l#39;AFP n#39;a pas pu authentifier dans l#39;immeacute;diat, montrent des dizaines de corps aligneacute;s recouverts de linceuls puis des hommes les mettant en terre dans une immense fosse. Selon l#39;ONU, depuis le 11 aoucirc;t, plus de 50.000 personnes ont eacute;teacute; forceacute;es de fuir Nyala, deuxiegrave;me ville la plus peupleacute;e du Soudan en raison de l#39;intensiteacute; des combats.

Fief des FSR dont le gros des troupes ont eacute;teacute; formeacute;s dans les rangs des Janjawids, accuseacute;s d#39;atrociteacute;s durant la sanglante guerre du Darfour des anneacute;es 2000, le Darfour est probablement la reacute;gion du Soudan ougrave; les combats sont les plus meurtriers. Tout accegrave;s y est toutefois impossible, notamment pour les humanitaires qui tirent la sonnette d#39;alarme alors que, selon l#39;Universiteacute; ameacute;ricaine de Yale, 27 localiteacute;s de cette vaste reacute;gion ont eacute;teacute; reacute;duites en cendres.

Dans certaines villes, assure de son cocirc;teacute; l#39;ONU, des civils armeacute;s et des combattants tribaux se sont jeteacute;s dans la bataille deacute;sormais meneacute;e sur des bases ethniques.

laquo; Mercenaires raquo;

Des centaines de milliers de Darfouris ont fui au Tchad voisin et l#39;ONU recense agrave; travers tout le Soudan plus de 4,6 millions de deacute;placeacute;s et reacute;fugieacute;s. Alors que les raids aeacute;riens et autres combats ne faiblissent pas, au Darfour et agrave; Khartoum principalement, depuis plusieurs jours, les rumeurs de neacute;gociations entre les deux geacute;neacute;raux agrave; l#39;eacute;tranger se multiplient.

La reacute;cente sortie du geacute;neacute;ral Burhane de son QG agrave; Khartoum, assieacute;geacute; par les FSR, pour la premiegrave;re fois en quatre mois alimentait notamment les espoirs d#39;une sortie de crise neacute;gocieacute;e. Mais lundi, le geacute;neacute;ral Burhane a repris son ton belliqueux pour appeler agrave; se laquo; concentrer sur la guerre raquo; plutocirc;t que sur laquo; les discussions raquo; face agrave; des laquo; mercenaires qui n#39;ont rien agrave; voir avec les Soudanais raquo;.

Au deacute;but de la guerre, l#39;Arabie saoudite et les Etats-Unis avaient inviteacute; des neacute;gociateurs des deux camps pour tenter de parvenir agrave; un cessez-le-feu. Les nombreuses trecirc;ves annonceacute;es n#39;ont que tregrave;s peu dureacute;. L#39;Egypte, elle, a reacute;uni en juillet les six autres pays voisins du Soudan pour plaider ensemble pour un soutien des bailleurs internationaux face agrave; l#39;arriveacute;e des reacute;fugieacute;s de guerre.

Pour les experts, le conflit au Soudan se joue eacute;galement entre soutiens internationaux: d#39;un cocirc;teacute;, Le Caire et Ankara soutiennent l#39;armeacute;e, de l#39;autre, les Emirats arabes unis et les mercenaires russes de Wagner soutiennent les FSR.

