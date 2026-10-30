Guillaume II à Baalbeck : quand le Kaiser réveilla les temples romains 🏛️
L'empereur allemand Guillaume II visite Baalbeck en 1898 — et lance, sans le savoir, l'archéologie moderne du site.
Guillaume II à Baalbeck : quand le Kaiser réveilla les temples romains 🏛️
Guillaume II à Baalbeck : quand le Kaiser réveilla les temples romains 🏛️ L’empereur allemand Guillaume II visite Baalbeck en 1898 — et lance, sans le savoir, l’archéologie moderne du site.
Guillaume II à Baalbeck : quand le Kaiser réveilla les temples romains 🏛️
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