Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le secreacute;taire geacute;neacute;ral des Nations unies, Antonio Guterres, a publieacute; son rapport annuel sur la mise en oelig;uvre de la reacute;solution 1701, sur la base de ce qui a eacute;teacute; preacute;senteacute; par la coordinatrice speacute;ciale des Nations unies pour le Liban, Joanna Frontska, pour la peacute;riode du 21 feacute;vrier au 20 juin 2023.

Dans son introduction, le rapport indique que quot;les parties libanaise et israeacute;lienne n#39;ont pas encore pleinement mis en oelig;uvre leurs obligations au titre de la reacute;solution 1701, et aucun progregrave;s n#39;a eacute;teacute; reacute;aliseacute; pour parvenir agrave; un cessez-le-feu permanent entre le Liban et Israeuml;lquot;.