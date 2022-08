Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le directeur général de la Banque de l’Habitat, Antoine Habib, a déclaré mardi dans un communiqué que “la banque va prolonger jusqu’au 30 septembre 2022 le délai de dépôt des demandes pour bénéficier des prêts au logement et à l’énergie solaire”.

Il n’a pas exclu de modifier les montants des prêts au cas où des prêts supplémentaires seront reçus des fonds arabes.

“Sept banques commerciales ont recommencé à accorder des prêts au logement et à l’énergie solaire”, a ajouté M. Habib, révélant les efforts conjoints du gouvernement libanais et de l’ancien ambassadeur du Koweït, Abdel-Al Al-Kinaï, pour amener le Fonds arabe à transférer 50 millions de dinars koweïtiens à la Banque centrale libanaise, en plus du prêt signé il y a trois ans.

“Le contrat de prêt est en livres libanaises, et il est impossible que la devise du prêt soit convertie de livres libanaises en dollars américains”, a affirmé M. Habib, expliquant que le prêt du Fonds arabe sera transféré en dinars koweïtiens à la Banque centrale libanaise, qui en à son tour transférera le prêt à la Banque de l’Habitat en livres libanaises.

Il a enfin fait savoir que la direction de la Banque de l’Habitat a décidé d’accorder aux emprunteurs des prêts à 30% en numéraire.

========N.A.