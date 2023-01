Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Les ministres sortants de l’Education nationale et de l’Information respectivement MM.Abbas Halabi et Ziad makary ont donné mardi le coup d’envoi à la campagne médiatique sur la «transformation de l’éducation» en présence notamment de la directrice du bureau régional de l’Unesco Costanza Farina .Cette initiative intervient à l’occasion de la journée mondiale de l’éducation au lendemain du sommet sur la transformation de l’éducation qui a eu lieu en septembre en 2022.

.

Le ministre sortant de l’Information a proposé la création d’une chaine thématique pour l’éducation, mettant tous les moyens de son ministère à la disposition de celui de l’éducation afin de l’aider à s’acquitter des engagements qu’il a promis de mettre en oeuvre lors du sommet de septembre 2022 à New York.

De son côté, le ministre sortant de l’Education a réaffirmé ses efforts continus pour mettre en œuvre les fondements du développement d’une planète verte dans laquelle les émissions mondiales sont à des niveaux faibles et acceptables. « Nous avons entrepris de réaliser des écoles vertes dans leurs bâtiments et équipements, de former leurs enseignants et d’intégrer leurs comportements à cette initiative », a-t-il ajouté