Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant des Travaux publics et des Transports, Ali Hamieacute;, a eacute;crit sur la plateforme quot;Xquot; : quot;La reacute;union consultative agrave; Dimane srsquo;apparente agrave; une convergence entre les Libanais pour se consulter sur le Liban et la famille qui s#39;y trouve, et le dialogue c#39;est pour les preacute;server, et ce doit ecirc;tre le chemin qui nous rassemble tousnbsp;raquo;.

=======N.A.