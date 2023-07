Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Les ministres sortant des Travaux publics et de lrsquo;Energie respectivement MM.Ali Hamiyeacute; et Walid Fayad ont effectueacute; mardi une tourneacute;e drsquo;inspection de la base logistique qui sera alloueacute;e par le Port de Beyrouth pour desservir la plate-forme d#39;exploration peacute;troliegrave;re et gaziegrave;re du bloc ndeg; 9 dans les eaux eacute;conomiques libanaises.

Le ministre sortant des Travaux publics Ali Hamiyeacute; a souligneacute; la coordination totale de lrsquo;action de son ministegrave;re et celui de lrsquo;Energie au sujet du dossier de forage et de lrsquo;exploration du gaz et du peacute;trole, qualifiant de laquo;nbsp;crucialnbsp;raquo; pour le Liban et les Libanais ce dossier.

Il a par ailleurs annonceacute; qursquo;il se rendra avec son collegrave;gue le 11 aoucirc;t prochain lrsquo;aeacute;roport international de Beyrouth pour une tourneacute;e drsquo;exploration de la base logistique qui desservira les heacute;licoptegrave;res de lrsquo;opeacute;rateur de forage.

De son cocirc;teacute;, le ministre sortant de lrsquo;Energie, Walid Fayad a indiqueacute; que TotalEnergies louera un terrain au Port de Beyrouth pour en faire une base logistique pour ses opeacute;rations.

Il a par ailleurs annonceacute; que les opeacute;rations de forage sur le bloc N 4 ont montreacute; qursquo;il nrsquo;existait pas dans ce lieu des quantiteacute; commerciales selon les critegrave;res internationaux.

Quant aux opeacute;rations de forage preacute;liminaires dans le bloc 9, elles srsquo;eacute;tendront sur 90 jours, mais que les autoriteacute;s libanaises pourront se faire une ideacute;e preacute;liminaire de lrsquo;existence ou non de quantiteacute;s commerciales avant la fin de ce deacute;lai, a ajouteacute; M.Fayad.