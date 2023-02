Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant des Travaux publics et des Transports, Ali Hamiyé, a annoncé que le Liban a décidé d’ouvrir ses espaces aérien et maritime aux compagnies de transport acheminant l’aide humanitaire vers la Syrie et de les exonérer des frais de passage aéroportuaire et portuaire.

Lors d’une réunion avec l’équipe de secours libanaise qui se rendra en Syrie aujourd’hui, il a indiqué que « la mission a été formée par le Conseil supérieur de la défense et comprend des membres de l’armée, de la défense civile, des pompiers de Beyrouth, de la Croix-Rouge libanaise et du comité de gestion de crise”.

Il a donné les instructions nécessaires à l’équipe qui participera aux opérations de recherche et de sauvetage suite au tremblement de terre meurtrier qui a frappé hier le pays voisin.

“La Syrie est un pays frère”, a-t-il souligné. “”Il est de notre devoir d’être à ses côtés malgré les conditions économiques critiques que nous traversons”, a-t-il ajouté.

