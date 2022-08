Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le correspondant de l’ANI a fait savoir que le médiateur américain en charge des négociations indirectes sur la délimitation des frontières maritimes dans le sud du Liban, Amos Hochstein et l’ambassadrice des Etats-Unis, Dorothy Shea, sont arrivés au palais de Baabda et la réunion élargie a commencé en présence du président de la République, Michel Aoun, du président du Parlement, Nabih Berri et du Premier ministre désigné, Najib Mikati.

