Par Amar DJERRAD

En Algérie, en cas de catastrophes naturelles ou criminelles, fléaux, épidémies, échec d’une politique, d’une action ou d’une gestion, des « bien-pensants », en particulier chez la plupart des partis, cherchent toujours, opportunément, le bouc émissaire là où ils souhaitent qu’il soit ! Sinon, là où l’on doit penser qu’il pourrait être !

Les questionnements bizarres du RCD, diversion de Sadi

L’un des partis les plus incongru est bien le RCD qui est incapable de sortir de sa « tour d’ivoire » plutôt régionaliste, mais qui se prétend d’envergure nationale, du fait de sa politique chaotique souvent exclusive ! A tous les coups, le RCD sait mieux que quiconque ce qu’il fallait faire ou mieux faire, ce qu’il fallait prévoir, mais toujours à postériori de chaque évènement, qu’il semble pressentir et après que les responsables aient appliqué ce qu’ils ont décidé de faire ! Il a les meilleures solutions toutes prêtes avant tout le monde ! Logiquement et théoriquement c’est le parti le plus apte à gouverner convenablement sur tous les plans l’Algérie ; dommage qu’il fuit les élections !

Le RCD essaye, par ses questionnements bizarres et orientés, à chaque fois, de « noyer le poisson » pour semer le doute sur les exécutants et les commanditaires des feux et de l’assassinat du jeune artiste Djamel Bensmail (venu pourtant aider) «lynché à mort et brûlé en public par une bande de forcenés » précise le RCD dans son communiqué du 13 août 2021, ajoutant qu’il y a cependant un problème dans le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Larbaa Nath Irathen qui « entérine des faits non avérés et disculpe les services de sécurité de toute responsabilité » suivi de cette étrange accusation « les officiels et à leur tête le chef de l’Etat, comme pour ajouter de l’huile sur le feu, mettent en avant l’existence de bandes criminelles qui voudraient, par ces actes, déstabiliser le pays. Une thèse qui donne du crédit aux folles rumeurs. ». Même pour le formidable élan national de solidarité ce parti y a vu d’une part qu’elle « prend racines de ces solidarités remises, enfin, en avant par la révolution de février 2019 » et d’autre part une défaillance du pouvoir qui « n’a pas été suivi d’un renfort des services de sécurité pour prévenir des débordements ». Leur ex chef Saïd Sadi, depuis la France, est resté dans la même démarche critique, qui fige le RCD empêchant son évolution. Dans sa vidéo, il s’est adressé aux algériens dans un français châtié que 5 à 10% (comme pour l’arabe classique) comprennent y compris en Kabylie, s’ils l’écoutent, alors qu’il maîtrise l’algérien et le kabyle, le parler courant des algériens! Après avoir honoré le père de la victime pour avoir fait éviter, par ses déclarations, une « guerre civile » (sans condamner toutefois clairement le crime) et le peuple pour sa solidarité, il enchaîne par les « causes » qui ont emmené à cette tragédie en les situant dans l’histoire de l’Algérie par le coup d’état de 1965, les liquidations et assassinats au début de l’indépendance puis enchaîne par les propos jugés anti-kabyles de 3 ou 4 personnalités. Comme si ces feux de forêts en Kabylie surtout, provoqués par des kabyles âgés entre 19 et 30 ans, et l’assassinat de Djamel ont pour origine ces faits historiques et les propos incriminés. Il dénonce ensuite des détails donnés sur les personnes arrêtées et surtout leurs aveux précis et foudroyants qui n’auraient pas dû être montrés par les télés selon lui . Dans quel but refuse-t-il cette exposition au public algérien et au monde moins de 48 h après leur arrestation ? Perd-t-il ainsi les « arguments » pour charger plus tard le « pouvoir assassin » sur des supposés « mauvais traitements », « viol » ou « torture » ? A-t-il dit cela pour d’autres faits similaires? Non! A-t-il donné des conseils utiles pour les gens de cette région ? Rien ! En revanche, il parle avec culot de « population arabophone » qu’on aurait installé en Kabylie ! Dira-t-il aussi des millions de kabyles installés dans toutes les villes d’Algérie depuis toujours de père en fils « population kabylophone » ? Racisme sournois de sa part ? Tout ce que dit Sadi est faux ! Cela ne tient pas devant la réalité historique. La tentative de division de l’Algérie a pour origine des « berbéristes » (dont il a fait partie) qui ont semé la haine et le racisme, flambeau reprit par le Mak !

En paraphrasant Grégoire Lacroix on peut dire donc que pour Sadi et le RCD « Finalement le crime [l’auteur utilise égoïsme] des autres est une bénédiction puisqu’il permet de justifier le nôtre » ? Ils veulent justifier l’injustifiable pour protéger un principe d’identité écorché, dénaturé ? « Vouloir justifier opiniâtrement une faute reconnue telle, c’est y ajouter une seconde faute » dit Quintilien (au 1ᵉʳ siècle apr. J.-C.) et Samuel Johnson (au 18ème siècle) ajoute « Aucun exemple ne peut justifier ce qui est absurde » ! https://www.rcd-algerie.net/communique-du-13-aout-2021/

Il est précédé d’un autre communiqué datant du 2 juillet 2021 (soit environ 1 mois après) fustigeant le « régime » à la manière ‘‘Rachad’’ avec qui le RCD a fait alliance dans le but de « faire tomber le pouvoir » ; ce qui lui a valu d’ailleurs la démission collective de 150 militants/cadres. Observons un extrait « Le pari impossible du régime était, …, de composer avec les mêmes hommes issus du même système pour obtenir une assemblée nationale différente… ‘‘L’Algérie nouvelle’’ tant vantée n’est autre que celle de Bouteflika et en pire ! Sans aucune légitimité, ayant perdu le contrôle de la situation politique du pays, le pouvoir s’affole et réprime à tout va ». Il est « pire » parce que cette « Algérie nouvelle » a banni les « quotas de sièges » (et les têtes de listes) qui leur permettent de s’éterniser dans la députation? https://www.rcd-algerie.net/communique-3/

Le RCD (un peu les autres mouvements du même acabit) doit avoir une série de modèles de communiqués tout près à l’emploi pour chaque faits et gestes du « pouvoir » voire pour les catastrophes naturelles ou criminelles. C’est un parti qui a toujours fait plus dans la propagande, le bavardage, le cabotinage et le mensonge dans les communes que de la gouvernance au service des administrés ! Son incompétence est manifeste !

Pas spécialement le RCD, c’est en fait, tous nos partis et associations, qui doivent changer fondamentalement ! Ils ont pris le pli qui consiste a mimer des travers dont ils n’arrivent pas à se débarrasser craignant ainsi se renier ! Ils ne font presque plus de la politique et de l’opposition intelligente et responsable, mais pour la plupart de la dispute, de la provocation, de la médisance, voire de la calomnie ! Mimer aveuglément des partis d’opposition étrangers, dans notre cas la France, n’est ni logique, ni raisonnable à cause des différences culturelles et de certains antagonismes historiques. On dit bien “mimer un lion ne fait pas de vous un lion, mais un singe“. Ils doivent impérativement se transformer et l’État doit les aider en instituant de nouvelles règles plus rassurantes dans leurs actions politiques d’opposants réels, ayant des projets nationaux dans l’intérêt exclusif de l’Algérie.Des criminels ‘‘makistes’’ dénoncés par des kabyles

C’est en effet terrible et « humiliant » que cela se passe en Kabylie, mais c’est ce qui s’est passé, ce que le monde a vu et entendu sur des dizaines de vidéos mises en ligne ! C’est des Kabyles (même si certains résident dans d’autres wilaya) écervelés et abrutis par la propagande « anti-Etat », « anti-pouvoir », « anti-tout », réitérée des années durant, qui ont semé le désastre en Kabylie ! Tous ceux qui ont été arrêtés et avoués leurs crimes, en précisant appartenir au Mak, citant nommément leurs recruteurs, sont des kabyles. Ce sont aussi des Kabyles honnêtes et patriotes qui les ont dénoncés en rapportant par les images et les vidéos montrant nettement le visage des exécutants (et non des ‘‘rumeurs’’ comme le souligne le communiqué du RCD) et leurs faits macabres qui ont servi à l’enquête ; parfois des selfies ! (C’est malheureusement normal qu’ils ne puissent pas intervenir, car ils risquent avec certitude le lynchage !).

Si le RCD depuis l’Algérie pointe des ambiguïtés, le chef du MAK affirme, depuis l’étranger, avec un culot incomparable que « ce ne sont pas les ‘‘kabyles’’ à l’origine de cette calamité et de cet assassinat en Kabylie, mais le pouvoir » reniant du coup ses ouailles après leur échec ! Ses semblables en Algérie l’ont relayé. Nous pensons qu’il s’agit d’un plan de représailles – aux multiples incitations à manifester et à faire des grèves que la population kabyle a ignoré – qu’il faudra imputer aussi et encore au « pouvoir » dans but de déclencher une révolte à grande échelle espèrent-ils ! Echec !

Le MAK (avec son Mehenni) est bien un instrument franco-makhzeno-sioniste de déstabilisation de l’Algérie et des éléments influents, tapis au sein des associations et partis politiques légaux ou non agréés, sont leurs pions.

Des barbares : produit d’années de matraquage et de mensonges

Ce qui vient de se dérouler de barbare en Kabylie est le résultat de plusieurs années de manipulations les plus abjectes des « Berbéristes » d’abord puis des « Makistes », des « Rachadistes » et de l’entêtement ravageur des partis locaux surtout le RCD de Sadi d’une part, mais aussi des pouvoirs qui se sont succédé qui préfèrent ne pas utiliser systématiquement la force de la loi pour ne pas donner matière aux manipulateurs pour réaliser ce qu’ils projettent d’autre part !

Parions encore que même après la fin de l’enquête, le RCD et les partis de la même mouvance ne condamneront pas le MAK, même face à des preuves irréfutables ! C’est leur culture, issue d’une mentalité funeste ! Rester sur son quant-à-soi doit être plus porteur politiquement que ces graves évènements ? A l’image de cette « Coordination des présidents des APC de la wilaya de Tizi Ouzou ». Qu’a fait ‘coalition’ durant ce désastre touchant la vie des citoyens de Tizi Ouzou, elle qui est prompte à réagir au moindre fait divers ? Une Coordination qui réunit, en principe, tous les PAPC dont on devine la tendance ! N’est-ce pas la chose la plus grave qui mérite une prise de position claire, nette et patriotique ? Rares sont ceux qui ont été actifs et patriotes à l’exemple de l’élu M. Yousef Aouchiche « qui n’a pas fermé l’œil », sillonnant sans relâche les villages touchés, en affichant clairement sa condamnation des actes barbares tout en rappelant nettement l’unité et l’indivisibilité de la nation algérienne, selon des témoignages publiés !

Moins grave que leur réaction sectaire, orgueilleuse, diversive et mensongère lancée en janvier 2020 ? Réaction, parmi d’autres, qui ont concouru à façonner ces esprits affligés ou criminels que nous voyons aujourd’hui ! https://www.algerie-eco.com/2020/01/09/maires-tizi-ouzou-denoncent-represailles-restriction-budgets-communes/

Extrait : « exiger une répartition équitable et transparente des dotations budgétaires …. la consécration d’une décentralisation effective et une véritable gouvernance locale »…« conscient que l’ampleur de l’acte patriotique asséné par notre région au pouvoir en place illégitime, sa réponse ne saurait tarder et allait connaitre de sévères représailles .… contrairement aux communes d’autres wilayas qui sont dotées de sommes faramineuses…»…« dénonce énergiquement ces pratiques mesquines et réitère sa détermination à continuer le combat jusqu’à l’avènement d’un véritable Etat de droit, tiré de la légitimité populaire…« appel solennel à tous les élus de la wilaya à prendre part au sit-in qui aura lieu…»

C’est ce genre de comportement mesquin et mensongers qui a fait que la majorité des communes de la Kabylie reste à la traine en matière de développement contrairement à la majorité des autres communes du pays qui sont plus actives et innovantes, car faisant moins de « boulitique », de grèves ou de manifestations commanditées ! Cette action ou revendication « d’élus » n’est autre que de la diversion visant à cacher leurs insuffisances, leur oisiveté et leur incompétence ! On y pressent une sorte de chantage à l’Etat dans le sens des objectifs du MAK sans oser le dire ! Ils croient faire peur à qui ?

Le MAK, un épouvantail pour faire chanter l’Etat

Tenter de faire le chantage à l’Etat en agitant l’épouvantail MAK, un groupuscule sans ancrage, est sournois, antipatriotique et irresponsable en plus d’être d’une extrême dangerosité pour la Kabylie d’abord ! Un saut vers l’inconnu, à contre-courant de l’histoire, aux conséquences néfastes à la population de la région, ardemment patriote, qui ne manquera pas de résister de façon insoupçonnée !

La réalité est que la plupart des « élus » sont des incapables, très loin des principes qu’ils feignent avoir et prétendent défendre ! Pour beaucoup, ils ne sont ni pour un « Etat de droit », ni pour la « démocratie », ni pour la « liberté », ni sûrs dans leurs actes par faute d’une poignée des leurs estampillés « makistes » engagée, agissante, menaçante se croyant invincible et courageuse ! Des supposés ‘taureaux’ qui sont devenus vite ‘brebis’ devant la force légale après avoir semé la terreur à la population kabyle qu’ils empêchent par les menaces de voter ! Ces représentants du peuple font dans la distraction pour cacher leurs tares et inaptitudes à gérer leurs communes, à répondre aux besoins et à la sécurité de leurs administrés ! Ils renvoient toutes leurs insuffisances sur « l’Etat » de façon déloyale ! La déloyauté est souvent inhérente à l’incompétence et à l’inculture ! Une citation dit « faire culpabiliser l’autre, n’est que l’œuvre d’un manipulateur ». N’est-ce pas fourbe ?

Des élus locaux incompétents et faux

Ils sont des inaptes, amateurs du chantage à l’Etat parce que leur « patriotisme », fluctuant et intéressé, obéi à un autre maître bien plus agissant dont certains semblent partager les convictions ! On a vu leur foule à l’œuvre lors des « pseudo-hirak » déviants, lors des manifestations commanditées, on a vu leur indifférence aux menaces et intimidations sur la population pour faire grève et boycotter les élections, on n’a rien vu et entendu d’eux sur la fournaise sinon pour fustiger le « pouvoir illégitime » ! Une population presque prise en otage, malmenée, saturée d’être utilisée comme faire-valoir à leurs « querelles de clocher » ou, comme on dit, leur « guerre picrocholine » ! Ils devraient se faire tout petits suite à leurs lamentables et multiples échecs dans la gestion de leur commune, qu’ils imputent toujours à l’Etat, à leur incapacité à répondre au moindre besoin de la population qu’ils méprisent à qui ils mentent sur tout !

Les communes d’Algérie – qu’ils incluent dans leurs « revendications » – les dépassent en matière de développement économique et social contrairement à eux qui manquent de dynamisme, d’honnêteté, de sérieux et d’engagement !

Dans peu de temps les APW et APC seront toutes dissoutes suite au nouveau pouvoir légitime ! Ce sont eux qui ne sont pas légitimes ! Ils seront, sûrement, remplacés par de plus aptes, sérieux, engagés et travailleurs ; moins « politicard » qu’eux ! A moins qu’ils n’inventent encore un autre stratagème malsain pour y demeurer illégalement ! On dit bien que “quand l’incompétence et la médiocrité règnent la roublardise devient culture” !

En fait, ils exigent quoi de plus ? La Kabylie obtient, proportionnellement, bien plus en dotation en matière de développent ou budgets alloués aux communes et ce depuis … la mise en œuvre des Programmes de Développement (spéciaux, quadriennaux, quinquennaux) ! On le sait ! Leur problème, pour beaucoup, est qu’ils sont des fantaisistes, des arrogants qui n’arrivent même pas à consommer leurs « dotations » à force de bavardage, de hâblerie, mais aussi de narcissisme ! Ils bavardent plus qu’ils ne travaillent, en se mettant en scène pour attirer l’attention sur eux !

Même Mehenni (que certains adulent) ne leur sera d’aucun secours et ne pourra pas les faire sortir de leur léthargie, de leur blocage mental, de leur paresse et de leur schizophrénie dans une région à 90% montagneuse, fortement escarpée et donc économiquement non viable ! Ce qui prouve que la Kabylie n’est choisie que comme porte d’entrée et bouc émissaire.

Ils disent «…conscient que l’ampleur de l’acte patriotique asséné par notre région au pouvoir en place illégitime». Mensonge et forfanterie ! Au regard de leurs attitudes, de leurs actions, ils sont loin de ce qu’ils prétendent être ou leçon à donner !

Le « pouvoir illégitime » déchu par le « hirak » (véritable), ils l’ont soutenu, des années durant, par au moins leur mutisme pour certains, car il arrangeait leurs affaires et leurs goûts par les avantages qu’il procure et la stabilité qu’il assure par les « quotas d’élus » ! Ce n’est qu’une fois que le destin de ce « système » était pressenti qu’ils ont ‘‘chevauché’’ les manifestations pour tenter de le sauver en organisant ou soutenant des « pseudo-hirak » parallèles avec des revendications à l’opposé de ceux des «hirak» véritables, tel l’aventureuse « phase de transition »! Ils ont échoué ! Il n’y aura plus jamais de retour au système déchu, de privilèges indus de « quotas d’élus » et de « têtes de listes » !

Cette action éperdue d’élus, de Tizi, n’est rien d’autre qu’une diversion, à leur population abusée, qui confirme un échec qu’ils s’évertuent à imputer au « pouvoir » tout en tentant de le faire confondre avec celui déchu qu’ils souhaitaient, en fait, par dissimulation préserver… mais en vain !

L’histoire retiendra que des prétentieux de tout bord, avec Rachad et le Mak, ont tenté de s’attribuer la paternité d’une action populaire réussie tout en s’employant à la dévier en la parasitant ! Nous avions parié, par ailleurs, qu’ils seront aussi absents au rendez-vous des prochains évènements d’importance engageant l’Algérie dans un processus de réforme des Institutions qu’ils tenteront aussi de parasiter ! C’est ce qui s’est effectivement déroulé. « Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près ! » (V. Hugo)

Les ennemis ont frappé là où il ne fallait pas

Aujourd’hui, la donne a changé, les ennemis ont frappé là où il ne fallait pas, les conséquences ont été mortelles, la population surtout en Kabylie est touchée dans sa chair, ses principes et son honneur ; les esprits indolents ou négligents semblent se réveiller ; l’Etat doit être, désormais, sans concession en mettant hors d’état de nuire tous ceux croient se permettre des délits et crimes sans suites pénales y compris au sein des partis qui se croient protégés et soutenus par des ONG étrangères parrainées par des puissances souvent hostiles à l’Algérie ; quitte à les dissoudre si la ligne rouge est franchie en particulier si les compromissions attentent à l’unité et à la sécurité nationale! La répression légale et juste par une force imposante et rigoureuse tempère les esprits les plus grossiers et tenaces !

Que peut-il bien arriver à l’Algérie de plus grave que ce qui s’est passé durant la décennie dite noire, que l’Armée avec les modestes moyens, aidée par les groupes de légitime défense (GLD) de l’époque, ont surmonté et neutraliser. L’Algérie d’aujourd’hui est reconnue puissance régionale !

Ce qui vient de se passer doit être considéré, malgré sa gravité, comme broutilles venant d’intelligences criminelles médiocres, internes et externes, facilement neutralisables politiquement et militairement. Selon le Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), il s’agit d’un “vaste complot presque parfait” déjoué, soulignant « que les feux qui ont ravagé dernièrement plusieurs régions du pays ne constituent qu’un petit échantillon… »

Exemples de réactions pro-Mak

Une certaine Nabila Smail avocate, en Algérie et activiste pro-Mak, commente le drame par des incitations et provocations sur son FB (commentaire repris tel quel) : « Chante leur que la démocratie on l à tété au sein de nos mères. Ils continuent à nous reprocher notre amour de la liberté. Non, seule la liberté mérite qu’on meurt pour elle. Celui qui veut rester esclave, nous nous battrons pour le libérer car nous sommes des amazigh », sans préciser qui doit « chanter », si ces mères ont appris cette démocratie durant la période coloniale, qui sont ces « ils », quelle catégorie de citoyens doit mourir pour cette liberté, qui veut rester « esclave » et qui doit le libérer, que par « amazigh » elle efface l’Algérie ! Pour elle, il s’agit de la Kabylie et des Kabyles bien-sûr qui doivent mourir pour les ambitions et les intérêts des autres. Son autre commentaire, aussi sournois, accuse le “pouvoir et ses services” ainsi : « Du printemps noir 2001 à l’été noir 2021. Pourquoi la Kabylie. A qui profite le crime » ! La même tactique pour le même objectif que son alter égo mako-makhzeno-sioniste le bavard et médiocre propagandiste résidant à Qébec, le ‘‘professeur’’ Lhocine Yahia qui affirme, comme un attardé mental, que le pouvoir algérien « a refusé les propositions d’aide du Makhzen et de l’Espagne pour laisser la Kabylie bruler » et que seule la France a envoyé des Canadairs « sans l’accord du gouvernement algérien » et que ce dernier « a envoyé ailleurs qu’en Kabylie »! Sans oublier le sulfureux sioniste Eddy Cohen un fervent soutien du Mak et de Mehenni. Sur sa page dont il consacre une bonne partie aux séparatistes, il affirme que « des hélicoptères militaires algériens jettent du gazoil sur les feux de forêt dans la région de Kabylie au lieu de l’eau pour les éteindre ». Le « rusé et intelligent » Cohen présente une vidéo en inversant les séquences. Au lieu de la réalité « Feu – hélicoptère qui déverse – feu éteint », Cohen inverse les séquences en « Feux éteint – hélicoptère qui déverse – feux »! Il Faut être sioniste pour le faire !

Pendant que les manipulateurs se prélassent, avec leur famille, des bienfaits et de la protection de l’Occident, nous invitons nos frères de Kabylie et d’ailleurs – tentés par le chant des sirènes qui pousse vos enfants à une mort certaine inutile, gratuite et déshonorante – à méditer cet « avertissement » pertinent d’un intellectuel algérien (A. Badjadja) en réaction à la visite de F. Mehenni en Israël :

« Le MAK et Mehenni jouent contre l’Histoire. Mettre en avant sa différence avec le maximum de chahut n’affecte nullement la tendance historique de l’Algérie qui est indivisible. Le Mak est un mort-né. La Kabylie n’a pas les moyens des ambitions de ces activistes ; économiquement, politiquement et même socialement ! D’où ce rapprochement contre-nature avec les israéliens ! »

« Ce que je comprends à travers ce voyage de Ferhat Mehenni en Israël c’est que bientôt il y aura une base militaire israélienne en Kabylie, si jamais cette région arrivait à obtenir son détachement de l’Algérie. Il faut bien admettre que ce « gouvernement kabyle » de Mehenni ne disposera pas des moyens financiers de son ambition : gérer la Kabylie en tant qu’état indépendant. Il aura besoin du soutien financier d’un pays tiers classé comme ennemi de l’Algérie : Israël. Ce faisant, il faudra bien que Mehenni accorde une contrepartie à Israël : implantation d’une base militaire israélienne aux portes d’Alger. Et dans la foulée, Ferhat Mehenni pourra compter aussi sur les forces israéliennes pour mater tout mouvement de révolte qui se produirait en Kabylie parce qu’il sait très bien que la majorité des Kabyles sont des nationalistes enragés, qui luttent certes pour faire valoir leur identité amazighe, mais jamais au prix de la trahison du siècle »

« A mon avis, les israéliens feraient mieux de ne pas trop s’approcher des portes d’Alger, ce serait déclencher une déflagration générale conduisant les peuples maghrébins à s’unir en mettant de côté leurs divergences. Autrement dit, Israël risquerait de creuser sa propre tombe ».

À bon entendeur, salut !

Djerrad Amar