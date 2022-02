Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – La délégation de l’Union européenne au Liban a annoncé, dans un communiqué, qu’en réponse à l’invitation du ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités, l’Union européenne a décidé d’envoyer une mission de surveillance des élections législatives prévues le 15 mai 2022″.

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a nommé le député européen Giorgi Holvini, comme observateur-chef de la mission.

Borrell a déclaré : “L’Union européenne s’est engagée à soutenir le processus électoral au Liban en fournissant un soutien financier, technique et politique important pour préparer ce processus. La tenue des élections est avant tout un droit et un fait que le peuple du Liban attend. C’est aussi une responsabilité souveraine que le gouvernement libanais doit suivre.”

Et d’ajouter : « La participation constructive de toutes les forces politiques aux prochaines élections sera d’une importance vitale pour le pays et le peuple libanais dans son ensemble. L’Union européenne est un partenaire de longue date du Liban dans le soutien à la paix et à la démocratie, et la présence d’une mission d’observation des élections n’est qu’un autre exemple de cet engagement. Je pense que le travail de la délégation de l’Union européenne contribuera à un processus électoral inclusif et transparent et au renforcement du processus démocratique et des réformes au Liban ».