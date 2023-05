Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre Najib Mikati a rencontreacute; au Grand Seacute;rail, le coordonnateur reacute;sident des Nations unies et Coordonnateur humanitaire pour le Liban, Imran Riza.

Au terme de la reacute;union, M. Riza a deacute;clareacute; : quot;la rencontre aujourdrsquo;hui a eacute;teacute; constructive, et je me suis entretenu auparavant avec le ministre des Affaires sociales, Hector Hajjar, et nous avons discuteacute; des informations qui circulent dans les meacute;dias concernant l#39;aide aux reacute;fugieacute;s syriensnbsp;raquo;, indiquantnbsp;:nbsp;laquo;nbsp;Nous travaillerons avec le HCR et le Programme alimentaire mondial en faveur drsquo;une formule constructive pour progresser sur cette question, selon les aspirations du Premier ministre et de l#39;Etat libanaisnbsp;raquo;.

