ANI – (AFP) -nbsp;Une grande partie de l#39;est des Etats-Unis a eacute;teacute; frappeacute;e par de violentes tempecirc;tes lundi, qui ont fait au moins deux morts, tandis que des centaines de milliers de personnes sont priveacute;es d#39;eacute;lectriciteacute; et des milliers de vols ont eacute;teacute; annuleacute;s ou retardeacute;s. nbsp;La pluie, les vents violents et la grecirc;le balayaient la quasi-totaliteacute; de la cocirc;te est ameacute;ricaine, de l#39;Alabama agrave; New York ougrave; des alertes meacute;teacute;o, avec des risques de tornades, susceptibles d#39;affecter des millions de personnes, ont eacute;teacute; eacute;mises.

Le National Weather Service (NWS) a preacute;vu un quot;risque modeacute;reacute;quot; de tempecirc;tes dangereuses, avec des rafales pouvant atteindre plus de 128 km/h. nbsp;quot;Restez attentifs aux conditions meacute;teacute;orologiques et assurez-vous d#39;ecirc;tre en mesure de recevoir les alertesquot;, a conseilleacute; le NWS de Baltimore et de Washington sur les reacute;seaux sociaux plus tocirc;t dans la journeacute;e. nbsp;La plupart des risques de pheacute;nomegrave;nes meacute;teacute;orologiques violents s#39;eacute;taient atteacute;nueacute;s en fin de soireacute;e, et certaines reacute;gions ont eacute;teacute; confronteacute;es agrave; des menaces d#39;inondation, la pluie continuant agrave; tomber.nbsp;

Des grecirc;lons d#39;un diamegrave;tre de 11,5 cm ont eacute;teacute; signaleacute;s en Virginie, a indiqueacute; le NWS. nbsp;En Alabama, un homme de 28 ans est deacute;ceacute;deacute;, frappeacute; par la foudre sur le parking d#39;un parc industriel, a rapporteacute; une station locale de la chaicirc;ne ABC.nbsp;

En Caroline du Sud, un adolescent de 15 ans a eacute;teacute; tueacute; par la chute d#39;un arbre devant la maison de ses grands-parents, selon une chaicirc;ne locale de CBS. nbsp;Lundi en fin de journeacute;e, plus de 700.000 personnes avaient eacute;teacute; priveacute;es d#39;eacute;lectriciteacute; sur la cocirc;te Est, selon le site poweroutage.us.nbsp;

Plus de 1.700 vols ameacute;ricains ont eacute;teacute; annuleacute;s et plus de 8.000 retardeacute;s en raison de l#39;imminence des intempeacute;ries. nbsp;A Washington, les agences feacute;deacute;rales ont renvoyeacute; leurs employeacute;s chez eux agrave; 15 heures en preacute;vision des intempeacute;ries. Ces tempecirc;tes sont survenues dans une grande partie du sud des Etats-Unis, notamment le Texas, la Louisiane et la Floride, ougrave; des alertes agrave; la canicule, avec des tempeacute;ratures pouvant atteindre 42 degreacute;s Celsius, eacute;taient preacute;vues jusqu#39;agrave; mardi. nbsp;Selon les scientifiques, le changement climatique a amplifieacute; l#39;intensiteacute; et la freacute;quence des pheacute;nomegrave;nes meacute;teacute;orologiques extrecirc;mes dans le monde.

