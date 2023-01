Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) – Un proche du chef de la minorité sunnite en Iran, Molavi Abdol Hamid, a été arrêté lundi soir dans le sud-est, a annoncé un média officiel, sur fond du mouvement de la contestation dans le pays.

Abdolmajid Moradzehi, proche conseiller de Molavi Abdol Hamid, a été interpellé à Zahedan, chef-lieu du Sistan-Baloutchistan, une province peuplée d’une importante minorité sunnite, selon l’agence Irna. La ville de Zahedan a été le théâtre de plusieurs jours de violences déclenchées le 30 septembre lors de manifestations contre le viol présumé d’une adolescente imputé à un policier. Plusieurs membres des forces de sécurité figurent parmi les dizaines de personnes tuées dans ces violences. M. Moradzehi a été accusé d’avoir “manipulé l’opinion publique” et “communiqué à plusieurs reprises avec des personnes et des médias étrangers”, a précisé Irna.

Le Sistan-Baloutchistan est l’une des régions les plus pauvres d’Iran et abrite la minorité baloutche, qui adhère majoritairement à l’islam sunnite et non au chiisme dominant dans le pays. A la suite des violences survenues fin septembre, les autorités avaient limogé deux hauts responsables de la sécurité de la région, dont le chef de la police de Zahedan, après la publication d’une enquête officielle faisant étant de “négligences de la part de certains officiers” ayant conduit à la mort de civils “innocents”.

Ces incidents sont survenus alors que le pays est secoué par un mouvement de contestation déclenché par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs.

