Così, il PIL è sceso da 55 miliardi di dollari nel 2018 a 33 miliardi di dollari nel 2020.

Tra gli imputati, le autorità libanesi, sia politiche per alcuni settori ma anche la Banque du Liban, indicano gli autori del rapporto:

Nell’edizione autunno 2020 del LEM, la crisi economica che sta attraversando il Libano è stata descritta come Depressione deliberata . Da oltre un anno le autorità libanesi sono afflitte da una serie di crisi successive – la più grande crisi finanziaria ed economica del Paese in tempo di pace, il COVID-19 e l’esplosione nel porto di Beirut – alle quali hanno fornito risposte politiche volutamente inadeguate . Inadeguatezze che purtroppo non nascono da una mancanza di informazioni o da cattive direttive ma da una combinazione (i) mancanza di consenso politico su iniziative politiche efficaci; e (ii) un consenso politico che difenda un sistema economico fallito – un sistema che ha beneficiato alcuni per lungo tempo. Di fronte a queste sfide, il Paese ha attualmente un potere esecutivo non pienamente funzionante, in attesa della formazione del suo terzo governo tra poco più di un anno, ed è paralizzato da un vuoto istituzionale che dura da più di un anno.8 mesi.

Rapporto della Banca Mondiale.